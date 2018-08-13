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Dolar/TL 7.22 lirayı gördü yeni haftaya rekorla girdi! 12 Ağustos 2018 kur fiyatı

Dolar/TL 7.22 lirayı gördü yeni haftaya rekorla girdi! 12 Ağustos 2018 kur fiyatı

TÜRKİYE'ye dolarda çok pis oyunlar oynanıyor. Dolar kuru 12 Ağustos 2018 itibariyle yeni haftaya Asya piyasaları ile şok bir başlangıç yaptı. Dolar kuru saat açılışta 7.22 lirayı kadar çıktı. Hemen ardından düşüş yaşayan dolar 6.85 seviyesinde işlem görüyor.

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Eklenme Tarihi: 12-08-2018 22:22 - Güncelleme: 13-08-2018 00:50

Geçtiğimiz cuma günü rekor üstüne rekor kıran dolar haftayı 6.51 liradan kapatmıştı. Bu haftaya doların nasıl başlayacağı merak konusuydu. Asya piyasalarının açılışı ile birlikte dolardan yeni rekor geldi. Türk lirası karşısında haftanın ilk açılış rakamlarında bir kez daha değer kazanan dolar bir ara 7.22'yi gördü. Hemen ardından hızlı bir düşüş yaşayan dolar kuru saat 00.26'da 6.79'a kadar düştü.

Hızlı iniş çıkışlar sergileyen dolar kuru sert düşüşün ardından yeniden tırmanmış ve 7 eşiğini bir kez daha aşmıştı. Dolar kuru şu anda uluslararası piyasalarda 6.79-7.14 aralığında işlem görüyor.

Dün gece neler oldu?

Dolar haftaya Asya piyasalarındaki açılışın hemen ardından talebin artmasıyla birlikte Türk lirası karşısında tarihi bir zirve daha yakaladı. Günün ilk rakamlar dün saat 22.30'dan itibaren gelmeye başladı ve dolar, TL karşısında hızla değer kazanarak 7.22'yi gördü.

Dolardaki bu tarihi zirvenin hemen ardından Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan bir açıklama geldi ve kurdaki bu atağın ekonomik savaşın açık göstergesi olduğunu söyledi. Albayrak'ın "Gerekli önlemler alınacaktır" açıklamasının ardından dolar gevşemeye başladı ve 6.99'a kadar geriledi.

İkinci açıklama ise Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'dan  (BDDK) geldi. BDDK, bankaların döviz-tl işlemlerinde (Swap) sınırlama getirildiğini duyurdu. BDDK'nın bu açıklamalarıyla birlikte 6.99'dan sonra 7.06'lara kadar yükselen dolar, 6.85'e kadar geriledi.

Gecenin üçüncü açıklaması ise Beştepe'den geldi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, iddiaların tamamen uydurma olduğunu ve ekonomik savaşın bir parçası olduğunu söyledi. Altun'un bu açıklamasıyla dolar 6.85'lerden 6.79'a karar geriledi.

Geçen hafta dolar kaç liraydı?

Dolar ve Euro geçen haftayı rekor üstüne rekor kırarak kapatmıştı. Geçeh hafta pazartesi günü 5,08 olan dolar cuma günü geldiğinde 6'yı devirmiş ve haftayı 6.51 liradan kapatmıştı. Euro ise 5,89'dan başladığı haftayı 7.45 liradan tamamlamıştı. İşte 10 Ağustos cuma günü kapanıştaki dolar ve euro fiyatları:

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

  PERŞEMBE   CUMA                           
     Alış    Satış  Alış    Satış
ABD Doları    5,4650 5,4660 6,5180 6,5190
Avro    6,3410 6,3420 7,4520 7,4530
Sterlin    7,0170 7,0550 8,2290 8,3280
İsviçre Frangı    5,4930 5,5250 6,5570 6,5870
ANKARA           
ABD Doları    5,4300 5,4900 6,3000 6,8000
Avro    6,2800 6,3600 7,2000 7,7000
Sterlin    6,9030 7,1150 7,7330 8,6170
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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR45 YORUM

  • salhor 13 Ağustos 2018 00:45 ABD mel'ununun şerefsiz kudretini müşâhede edecek kadar yaşadığım için kendimi bahtsız hissediyorum.

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