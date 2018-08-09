Dolar/TL 5.48'i geçti euro 6.36 oldu! Çeyrek uçtu borsa coştu

Dolar/TL kuru çok hareketli bir günü geride bıraktı. Dünkü kapanışta 5,28 olan dolar bugün tarihi rekorunu kırdı. Güne 5,34 seviyesinden başlayan dolar gün içinde adeta uçuşa geçti. ABD'nin İran'a yaptırım kararının ardından gördüğü 5,42'lik tarihi rekorunun çok daha üzerine çıkarak 5,48 seviyesini gördü. Euro ise 6,36'yı geçti. Dövizdeki bu hareketliliğe rağmen Borsa İstanbul bugün yükselişini sürdürdü. Altın fiyatları ise dövizdeki yükselişle birlikte artışa geçti. Gram altın 211 çeyrek altın 345 lira oldu.

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,2820 5,2840 5,4650 5,4660 Avro 6,1250 6,1270 6,3410 6,3420 Sterlin 6,8040 6,8060 7,0170 7,0550 İsviçre Frangı 5,3080 5,3100 5,4930 5,5250 ANKARA ABD Doları 5,2780 5,3020 5,4300 5,4900 Avro 6,0950 6,1740 6,2800 6,3600 Sterlin 6,7700 6,7830 6,9030 7,1150

DOLAR VE EURODAN TARİHİ REKORLAR

Para piyasaları bugün ABD'deki görüşmelerden gelecek olumlu bir habere odaklandı. Ancak görüşmelerden mutabakat sonucu çıkmayınca hem dolar hem de euro cephesinde yükselişler devam etti.

BORSA 98 BİNİ AŞTI

Borsa İstanbul ise dövizin aşırı artış gösterdiği günlerde bile sakinliğini korudu. Dün 97 bin seviyesinin üstüne çıkan borsa bugün 96 bin 900 seviyelerinden güne başladı. Sonrasında ise yükselişe geçerek 98 bin 300 seviyesini geçti. Gün sonunda 97 bin seviyenden işlem gördü.

ALTIN FİYATLARI RESMEN UÇTU: ÇEYREK 345 TL

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 211,40 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.413,00 lira oldu.

ÇARŞAMBA PERŞEMBE Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 205,70 205,90 211,20 211,40 Cumhuriyet Ata Lira 1.355,00 1.376,00 1.392,00 1.413,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 187,50 191,50 192,60 196,60 Lira(Tam) Ziynet 1.325,00 1.345,00 1.360,00 1.380,00 Yarım Ziynet 662,00 672,00 680,00 690,00 Çeyrek Ziynet 331,00 336,00 340,00 345,00



FİTC'TEN TÜRKİYE UYARISI

Fitch Derecelendirme Kuruluşu, geçen ay kredi notunu düşürmesinden beri durumu daha da kötüleşen Türkiye'deki gelişmeleri yakından takip ettiğini, Türkiye'nin liradaki düşüşe hızla çare bulması gerektiğini söyledi.

Reuters'e konuşan Fitch'in üst düzey analisti Paul Gamble, Türkiye hakkında geçen ay yayımladıkları rapordan bugüne en çok yansıyan konunun ülkeye sermaye girişinin aniden durması ya da ekonominin sert düşüşü olduğunu, bunun yeni bir not indirimini tetikleyebileceğini söyledi.

PİYASALAR ABD'DEN GELECEK HABERE ODAKLANDI

Türkiye ve ABD arasında Rahip Andrew Brunson’ın tutukluluğu ve Washington yönetiminin aldığı yaptırım kararları nedeniyle başlayan krizi çözmek üzere ABD’ye giden Türk heyeti dün ABD Dışişleri Bakanı Yardımcısı John Sullivan ile bir araya geldi. Ardından ise heyet ABD Hazine Bakanlığı yetkilileriyle bir görüşme gerçekleştirdi. Ancak, saatler süren görüşmelerden sonra mutabakata varıldığı yönde bir açıklama gelmedi. Açıklama yapan ABD tarafı, Brunson konusu da dahil ikili ilişkileri ilgilendiren birçok meselenin ele alındığını duyurdu. Bu açıklama sonrası dolar tansiyonu yeniden yükseldi.

Wall Street Journal'den şok iddia! Mutabakat yok yeni yaptırım var