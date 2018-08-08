Dolar/TL 5.30'larda geziyor euro 6.10'u geçti! İyi haber borsadan geldi

Papaz Andrew Brunson'un 2 yıllık tutukluluğunun ev hapsine çevrilmesi sonrası ABD ile başlayan krizin, dolar/TL kuruna etkisi bugün de sürdü.

Dolar/TL kuru bugün en düşük 5.2182, en yüksek.,2729 seviyesini gördü. Kur, saat 08:00 sularında 5.24-26 seviyesine çekildi. Dolar/TL daha sonra yeniden yükselişe geçerek 5,30 seviyesine çıktı. Kapanışta dolar 5,28 olurken euro günü 6,12 ile kapattı.

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün saat 17.30 itibariyle fiyatı şöyle:



SALI ÇARŞAMBA Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,2870 5,2880 5,2820 5,2840 Avro 6,1330 6,1340 6,1250 6,1270 Sterlin 6,8270 6,8620 6,8040 6,8060 İsviçre Frangı 5,3020 5,3290 5,3080 5,3100 ANKARA ABD Doları 5,2750 5,3250 5,2780 5,3020 Avro 6,1050 6,1650 6,0950 6,1740 Sterlin 6,7730 6,9230 6,7700 6,7830

IKON Menkul tarafından hazırlanan piyasa notunda şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye ile ABD arasında devam eden Rahip Brunson gerilimi ile ilgili, Türkiye'den ABD'ye bir heyetin gideceği bildirildi. Heyette, Adalet, Enerji ve Dışişleri'nden 9 kişi olacak. ABD Dışişleri Sözcüsü de yaptığı açıklamada, Çavuşoğlu-Pompeo görüşmesnini önemli bir işaret olduğunu ve diyaloğun önemine güvendiklerini söyledi. Bu gelişmeler sonrası ABD ile Türkiye arasında gerilimin azalması ile dolar/TL 5.2447'ye çekildi. Geri çekilmenin devamında 5.1170 ve 5.0565 destek olarak izlenebilir. Dolar lehine işlemlerde ise 5.2570 ve 5.3840 direnç oluşturabilir."

DOLARA RAĞMEN BORSA HİÇ KAYIP YAŞAMADI

Borsa İstanbul ise dolar en hareketli olduğu saatlerde 95 bin seviyesinin altına inmedi. Bugün ise borsa 97 bin seviyesinin üstüne çıktı.