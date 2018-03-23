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Doların yükselişiyle ilgili hükümetten flaş açıklama

Doların yükselişiyle ilgili hükümetten flaş açıklama

Amerikan Merkez Bankası Fed'in faiz kararının ardından kritik seviye olan 4 TL'yi aşan dolarla ilgili Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'ten flaş bir açıklama geldi.

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Eklenme Tarihi: 23-03-2018 09:51 - Güncelleme: 23-03-2018 09:51

Dılar dün gece 4 lirayı aştı. Dolar borcu olan yatırımcılar için hükümetten ilk açıklamayı Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek yaptı. Şimşek, "Büyükler (döviz borcunu) yönetebildiklerini söylüyor ama görüyoruz yönetemiyorlar; tedbiri alacağız" dedi.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Bursa'da Türkiye ekonomisine ve mali politikaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Şimşek, Uludağ Ekonomi Zirvesi'nin açılışında yaptığı konuşmada, ""Enflasyon karşı karşıya olduğumuz en büyük sorunlardan biri. En büyük sebebi liradaki değer kaybı" dedi ve ekledi:

"Sorun reel sektörün döviz borçları. Ne yapacağız? Meşhur ABD Başkanı JF Kennedy'nin lafı var; 'çatıyı güneşliyken tamir etmek lazım.' Şu anda faizler nispeten düşük; ekonomiler büyüyor ama yağmur yağacak.
"Bunlar için tedbir alıyoruz.
"Döviz borçlanmaya sınır getireceğiz; KOBİ'lerde yaptık.
"Büyükler yönetebildiklerini söylüyor ama görüyoruz yönetemiyorlar; tedbiri alacağız.
"Malesef yatırımlarda inşaatın payı çok yüksek.
"Artık inşaata yatırım yapan yatırımcılardan, Ar-Ge'ye, teknolojiye yatırım yapmalarını istiyoruz; inşaattan kazandıklarını imalata yatırsınlar.
"Vergi tabanımız dar, genişletmemiz lazım. Kayıt dışı ekonomiyle mücadeleyi kastediyorum.
"Sermaye piyasaları gelişmeden artık bu hızda devam edemeyiz; şu anda şartlar elverişli henüz yağmur yok.
"Şirketlerinizi halka açın. Biz ne gerekiyorsa her türlü desteği vereceğiz. Çünkü amacımız tabana yayılmış bir sermaye ile bu işi götürmek.
"Bankalara çağrım: Hepinizin bir aracı kuruluşu var.
"Ama neden yatırım bankası kurmuyorsunuz? Mevduata dayalı yatırım bankası kurun.
"Startuplara yatırım yapın.
"Geleneksel sektörlerde kar payları düştü.
"Gelecek vaadeden şirketlere daha çok kaynak verelim."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • hakkı dora 23 Mart 2018 10:14 çözüm önerilerin ne bakan efendi hiç güven vermiyorsunuz millete ne tedbir var ne uygulama lak lak lak anca ak partili bir vatandaş olarak bunu diyorum var gerisi ne düşünüyordur sen düşün...

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KİMDİR ?
Mehmet Şimşek
MEHMET ŞİMŞEK KİMDİR?

65. hükümette ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı olan Mehmet Şimşek 1 Ocak 1967 Batman Gercüş doğumlu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat bölümünü bitiren Şimşek sonrasında yü

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