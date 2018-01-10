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Doların yönü değişti! 10 Ocak 2017 dolar fiyatı

Doların yönü değişti! 10 Ocak 2017 dolar fiyatı

Dolar kurunda uzun haftalardır sakin seyreden hava yerini yükselişe bıraktı. Uzmanlara göre artışın sebebi petrol fiyatlarındaki yükseliş. Uzun süredir 3,73-74 bandında syreden dolar dün hareketlenmişti. Bugün de yükselişle güne başlayan dolar 3,78'in üzerine çıktı.

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Eklenme Tarihi: 10-01-2018 10:40 - Güncelleme: 10-01-2018 10:40

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 3,77-78 bandında hareket etmeye devam ediyor. ABD ile Türkiye arasındaki vize krizinin çözülmesinin ardından gerileyen dolar haftalardır böyle hareketlenmemişti. Piyasa uzmanlarına göre dolar petrol fiyatlarındaki yükselişle birlikte yönünü yukarı çevirdi.

Dün küresel piyasalarda dolardaki değerlenmenin etkisiyle yükselişe geçen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,71 artışla 3,7703'ten tamamladı.

Dolar/TL, dünkü yükselişini yeni güne de taşıyarak saat 10.15 itibarıyla yüzde 0,20 primle 3,7780'den alıcı bulurken, avro/TL yüzde 0,16 artışla 4,5060 seviyesinden, sterlin/TL de yüzde 0,10 değer kazanarak 5,1090'dan işlem görüyor.

PETROL FİYATLARINDAKİ ARTIŞ ETKİLİ

Analistler, uluslararası piyasalarda doların özellikle gelişmekte olan ülke para birimlerine karşı değerlendiğine dikkati çekerek, Türkiye özelinde ise artan petrol fiyatlarının negatif ayrışmaya neden olduğunu ifade etti.

Bugün ABD'de açıklanacak petrol stokları ve üretim verileri ile 2015 yılından bu yana ilk kez 69 doların üzerine çıkan Brent petrolün varil fiyatının seyrinin takip edileceğine değinen analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 3,70 seviyesinin destek, 3,80'in ise direnç konumunda olacağını kaydetti. 

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