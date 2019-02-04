Doların güne dalgalı başladı enflasyon sonrası ne kadar oldu 4 Şubat dolar kuru

Geçtiğimiz haftayı düşüş trendinde geçiren doların gözü bugün açıklanan Ocak ayı enflasyon rakamlarındaydı. Enflasyon Ocak ayında enflasyon yüzde 1.06 oranında arttı, yıllık bazda enflasyon yüzde 20.35 oldu.

Bu açıklama ilse 5.22 seviyesinde bulunan dolar 5.24'ü zorlamaya başladı.

Öte yandan geçtiğimiz haftayı Merkez Bankası'nın sıkı duruş söylemi ve ABD Merkez Bankası'nın faiz artışında acele etmeyeceğini açıklamasıyla 5.35 seviyelerinde olan dolar 5.15 TL'ye kadar inmişti.

Ancak haftanın son günü küresel daralma sinyalleriyle 5.20 TL üzerinde şubat ayına girmişti. Enflasyon verisi öncesinde dolar/TL, 4 Şubat haftası sabahı 5.22 - 5.23 arasında dalgalanarak başlamıştı

İşte kurdaki son durum:

Saat 10:40'da kur

Saat 10:07'de kur

Saat 09:27'de kur

Saat 09:12'de kur