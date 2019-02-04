Doların gözü saat 10:00'da güne dalgalı başladı

Geçtiğimiz haftayı düşüş trendinde geçiren doların gözü bugün açıklanacak Ocak ayı enflasyon rakamlarında. Enflasyon verisi TÜİK tarafından saat 10:00'da açıklanacak.

Geçtiğimi haftaları Merkez Bankası'nın sıkı duruş söylemi ve ABD Merkez Bankası'nın faiz artışında acele etmeyeceğini açıklamasıyla 5.35 seviyelerinde olan dolar 5.15 TL'ye kadar inmişti.

Ancak haftanın son günü küresel daralma sinyalleriyle 5.20 TL üzerinde şubat ayına girmişti. Enflasyon verisi öncesinde dolar/TL, 4 Şubat haftası sabahı 5.22 - 5.23 arasında dalgalanarak başladı.

2018 yılı Aralık ayında bir enflasyon önceki aya göre %0,40 düşüş göstermişti.

İşte kurdaki son durum:

Saat 09:27'de kur

Saat 09:12'de kur