Doların ateşi yükseldi! 5 TL'nin kıyısından döndü

Dolar / TL, Türkiye - ABD ilişkilerinin Rahip Brunson'un tutukluluğu nedeniyle yaşanan gerilimin devam etmesi nedeniyle 5 TL sınırına dayandı. Dolar / TL saat 19:00 sularında 4.9986'ye dek çıktı ve tarihi zirvesini gördü.

İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Eda Karadağ, Türkiye'ye yönelik risk algısının iyimser olmaması nedeniyle TL'de negatif ayrışmanın devam ettiğini, hala 320 baz puanın üzerinde olan CDS'lerin geri çekilmekte zorlandığını söyleyerek, "Merkez Bankası'nın geçen hafta faizleri sabit tutma kararı ardından dolar 4.88 TL'nin üzerine yerleşti, geri çekilmeler sınırlı kalıyor.

Piyasa yeni Orta Vadeli Program'ı (OVP) bekliyor, açıklanana kadar da oynaklık sürebilir. Piyasa artık daha somut şeyler beklediği için fiyatlara yansıtıyor. Yüksek enflasyon, cari açıkta bozulma, yeni kabinenin atacağı adımlar, diğer taraftan Rahip Brunson konusu ve ABD ile ilişkilerin nasıl seyredeceği hep piyasa için risk unsuru" dedi.

Bu akşam açıklanacak Fed kararlarının izleneceğini ancak piyasalar üzerinde asıl etkili olanın Trump olduğunu söyleyen Karadağ, "TL'de bugün negatif ayrışma ve oynaklık devam edebilir. Dolarda 4.93 TL'nin üzerine atak devam edebilir ancak olağanüstü bir şey olmadıkça 4.95 TL üzerine yerleşecek gibi değil. Aşağıda ise 4.90 TL ve 4.88 TL seviyeleri izlenebilir" dedi.

PİYASALAR FED'İ TAKİP EDECEK



Yurt içinde Türkiye-ABD ilişkileri piyasalarda yakından izlenirken, piyasaların gözü bir yandan da dün başlayan ve sonucu bu akşam TSİ 21.00'de açıklanacak olan Fed toplantısında olacak. Fed'in faiz oranlarını sabit tutması ve bu yıl iki kez daha artırıma gitmesi bekleniyor.

Yurt içinde bugün saat 10.00'da imalat PMI, saat 12.00'de ise İstanbul Ticaret Odası Temmuz ayı perakende ve toptan fiyat endeksi açıklanacak. Öte yandan saat 10.30'da Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle ile Temmuz ayı geçici ihracat rakamlarını açıklayacak.



Yurt dışında ise saat 10.55'te Almanya imalat PMI, saat 11.00'de euro bölgesi imalat PMI, saat 15.15'te ABD ADP özel sektör istihdamı, saat 16.45'te ABD Markit imalat PMI, saat 17.00'de ABD ISM imalat endeksi açıklanacak.