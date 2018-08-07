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Doları 5.42'den döndüren haberle ilgili muamma! Gerçek değil mi?

Doları 5.42'den döndüren haberle ilgili muamma! Gerçek değil mi?

Dolar kuru dün gece 5.42'e fırladı. Kuru bu rakamdan döndüren ise Ankara merkezli 'mutabakat' haberleri oldu. Denilene göre Brunson krizi için ABD ile ön mütabakata varılmıştı. Öğle saatlerine doğru gelen ve Dışişleri bakanlığına dayandırılan bir haber ise kafaları karıştırıp doları da ateşledi.

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Eklenme Tarihi: 07-08-2018 13:11 - Güncelleme: 07-08-2018 13:11

Dolar kuru gece 5.42'ye çıktıktan sonra gelen ABD ile Türkiye'nin ön mutabakat haberi herkeste olumlu bir etki yaratmıştı ki Dışişleri tarafından haberin teyit edilmediği haberleri medyaya düştü. Bu haberle birlikte 5.20'lere kadar inen dolar kuru yeniden yükselişe geçti ve 5.27'lere kadar çıktı.

Ön mutabakat haberi neydi?
Piyasaları teskin edip doları düşüren ABD ile Brunson krizi için ön mütabakata varıldı haberi dün gece son dakika bilgisi olarak ajanslara düştü. Açıklama resmi kanaldan gelmemişti. Dışişleri yetkililerine dayandırılan haberde, İki ülkenin ön mutabakata imza attıkları ve önümüzdeki iki gün içerisinde Türkiye'den bir heyetin ABD'ye gideceği belirtildi.

Doları 5.42'ten döndürdü
Dolar kuru bu açıklama öncesinde 5,19 seviyesinden Trump'ın İran'a yaptırım kararnamesini imzalamasıyla hızla yükselişe geçip 5,42 seviyesine çıkmıştı. Türkiye-ABD arasında mutabakat sağlandığı haberi gelince kur frenlendi ve tekrar inişe geçti.

Mutabakat var mı yok mu?
Piyasaları teskin eden 'ABD ile ön mutakabat' haberi bugün tam bir muammaya dönüştü. Zira Dışişleri yetkililerinin ön mutabakat haberini doğrulamadığı gibi ABD'ye heyet göndermenin söz konusu olamadığı bilgisini verdiği söyleniyor. Dışişleri bu konuda sessiz kalıp resmi açıklama yapmazken iddialar ekonomi sitelerinde yer aldı.

Piyasayı teskin etmek için mi sızdırıldı?
Bazı ekonomistler ise dün gece yaşananlarla ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu. Onlardan biri Ekonomi uzmanı Ümit Akçay. Twitter hesabından mutabakat haberinin dün akşam doları frenlemek için ortaya atılmış olma ihtimaline dikkat çeken Akçay'a göre, eğer durum böyleyse esas krizin o zaman yaşanacağını ifade etti.

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