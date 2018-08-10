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Dolardaki yükseliş sonrası Avrupalı hissedarlar endişeli

Dolardaki yükseliş sonrası Avrupalı hissedarlar endişeli

Türkiye'de iştirakları olan Avrupa bankalarının hisseleri TL'nin dolar karşısında yeni tarihi dip seviyeleri görmesi ve ECB'nin Avrupa'daki bankaların Türkiye'de maruz kaldıkları risk hakkında endişe belirttiğini ortaya koyan Financial Times haberinin ardından yüzde 4'e kadar geriledi.

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Eklenme Tarihi: 10-08-2018 12:29 - Güncelleme: 10-08-2018 12:29

Dolar/TL bu sabah 6.4915'e kadar yükselerek tarihi zirveyi gördükten sonra günlük yüzde 6.5'e yakın değer kaybıyla 5.91'de bulunuyor. İspanyol Bankası BBVA'nın hisseleri açılışta yüzde 3.8, Fransız BNP Paribas yüzde 2.6, İtalyan UniCredit yüzde 3.7 düştü.

Hollanda bankası ING'nin hisseleri yüzde 2.1, HSBC'ninki ise yüzde 0.5 geriledi. Reuters'ın aktardığına göre, Avrupalı bankalar birkaç gün önce açıkladıkları ikinci çeyrek bilançolarıyla birlikte Türkiye'deki operasyonlarının net kâra etkisinin yüksek olmadığını ifade etmişlerdi.

Finansal Times'da yer alan haberde bünyesinde banka denetleme organı barındıran Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) Türkiye'de faaliyet gösteren Avrupalı bankalar hakkında endişe ortaya koyduğu ifade edildi.

Konuya yakın iki kaynağa dayandırılan haberde, ECB'nin birkaç aydır Avrupalı bankaların Türkiye pozisyonlarını izlemeye aldığı ifade edilerek "(denetim organı) henüz durumu kritik olarak görmüyor. Ancak özellikle İspanya'dan BBVA, İtalya'dan UniCredit ve Fransa'dan BNP Paribas'ın Türkiye'de varlıkları olduğu için özellikle risklere daha açık görüldüğü" belirtildi.

ECB, FT'de yer alan haber hakkında yorum yapmadı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • kundemacı 10 Ağustos 2018 12:43 Bu şirket yöneticilerinin endişelenmesine gerek yok. Birileri çıkar: "Bunlar dış güçlerin oyunudur, faiz lobisinin düşmanca uygulamalarıdır" dedi mi; evvel Allah dolar 3TL'ye düşer. Onun için endişelenmeye gerek yok.

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