Dolardaki yükseliş sonrası Avrupalı hissedarlar endişeli

Dolar/TL bu sabah 6.4915'e kadar yükselerek tarihi zirveyi gördükten sonra günlük yüzde 6.5'e yakın değer kaybıyla 5.91'de bulunuyor. İspanyol Bankası BBVA'nın hisseleri açılışta yüzde 3.8, Fransız BNP Paribas yüzde 2.6, İtalyan UniCredit yüzde 3.7 düştü.

Hollanda bankası ING'nin hisseleri yüzde 2.1, HSBC'ninki ise yüzde 0.5 geriledi. Reuters'ın aktardığına göre, Avrupalı bankalar birkaç gün önce açıkladıkları ikinci çeyrek bilançolarıyla birlikte Türkiye'deki operasyonlarının net kâra etkisinin yüksek olmadığını ifade etmişlerdi.

Finansal Times'da yer alan haberde bünyesinde banka denetleme organı barındıran Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) Türkiye'de faaliyet gösteren Avrupalı bankalar hakkında endişe ortaya koyduğu ifade edildi.

Konuya yakın iki kaynağa dayandırılan haberde, ECB'nin birkaç aydır Avrupalı bankaların Türkiye pozisyonlarını izlemeye aldığı ifade edilerek "(denetim organı) henüz durumu kritik olarak görmüyor. Ancak özellikle İspanya'dan BBVA, İtalya'dan UniCredit ve Fransa'dan BNP Paribas'ın Türkiye'de varlıkları olduğu için özellikle risklere daha açık görüldüğü" belirtildi.

ECB, FT'de yer alan haber hakkında yorum yapmadı.

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