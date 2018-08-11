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Dolardaki artış sonrası BBDK bankaları acil çağırdı

Dolardaki artış sonrası BBDK bankaları acil çağırdı

BDDK’nın Cumartesi günü döviz kurunun rekor kırmasını ve etkilerini konuşmak üzere bankalarla toplantı yapacağı açıklandı. Cuma günü TL, dolar karşısında yüzde 17 civarında değer kaybederken pek çok bankanın müşterilerinin döviz talebini karşılayamadığı belirtiliyordu.

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Eklenme Tarihi: 11-08-2018 08:52 - Güncelleme: 11-08-2018 08:52

Cuma günü dolar talebini karşılamakta sıkıntı yaşayan bankalar, bugün İstanbul’da BDDK yetkilileriyle acil bir toplantı yapacak.

Bloomberg’de yayımlanan Benjamin Harvey imzalı habere göre Cuma günü TL’nin dolar karşısında yüzde 17 civarında değer kaybetmesinin ardından Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun ( BDDK ) bankalar ile bir toplantı yapacağı bildirildi. Haberde bankacılık sektörünün büyük bir çöküş yaşadığı 2001 krizinden sonra TL’de en büyük değer kaybının yaşandığı da vurgulandı.

Harvey, üç büyük banka şubesine yapılan ziyaretlerde müşterilerin döviz taleplerinin karşılanmasında güçlükler yaşandığını aktardı. İki bankada müşterilerin, şubeler genel müdürlüklerden ikmal bekledikleri için döviz temin edemediği, bir bankada da 5 bin dolar çekme talebinin karşılanamadığı belirtiliyor. Bloomberg’e konuşan şube yetkilileri döviz alım talebinde önemli bir artış olduğunu söyledi.

BANKALAR DÖVİZ TALEPLERİNE YETİŞEMEDİ
“Döviz hesaplarının dondurulacağı” iddiaları ciddi bir döviz çıkışına yol açarken, döviz ödemesi olan firma ve kurumlar piyasada döviz bulmakta zorluk çekti. Döviz büroları da kurların sert yükseldiği saat dilimlerinde işlem yapmadı.

Bankalar arası para piyasasında (interbank) gecelik işlemlerde bazı bankaların artan faiz ve kur sebebiyle pozisyonlarını kapayamadığına dair bilgiler bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılsa da bu iddia teyit edilemedi.

BDDK, BANKA GENEL MÜDÜRLERİNİ DAVET ETTİ
Bankacılık ve Düzenleme Kurumu (BDDK) “Kırmızı Cuma” diye isim verilen krizin bankalarda ne gibi tahribata sebebiyet verdiğini bizzat bankacılardan dinlemek için 11 Ağustos Cumartesi günü İstanbul’da toplantı düzenleyecek.

BDDK’nın Gayrettepe’deki binasında yapılacağı öğrenilen toplantıda kamu bankaları dahil bankalar, katılım bankaları, leasing ve faktoring şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları gibi bütün finans kuruluşlarının genel müdür seviyesinde temsil edilmesi şart koşuldu.

Mücbir sebeple katılamayan genel müdürler, vekilini gönderecek. Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) de davetli listesinde görünüyor.

KUR VE FAİZ ARTIŞININ LİKİDİTEYE ETKİSİ ELE ALINACAK
BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben’in başkanlık edeceği toplantıda kurul üyeleri de hazır bulunacak. Toplantıda kur ve faizlerdeki artışın bankalar üzerindeki etkisi tespit edilmeye çalışılacak.

Hafta içi krizin daha derinleşmesinden endişe edilirken likidite sıkışıklığına karşı nelerin yapılabileceği de banka genel müdürleri ile istişare edilecek.

Toplantı talebinin bankalardan geldiği öğrenildi.

MÜŞTERİLER ŞUBELERE AKIN ETTİ
Bazı şubelerde 5 bin dolar ve üzeri nakit ödemelere tahdit getirilirken, bankalar yurt dışı elektronik dolar transferi yaparak dolar talebini ilave prim ödeyerek karşılamaya çalıştı.

Bu şekilde döviz transfer (SWIFT) işlemi yapan bankalar yurt dışından “acil ve hassas kargo” şeklinde nakit döviz getirtti.

Net rezervleri 21 milyar dolara gerileyen Merkez Bankası’nın bankaların döviz taleplerine cevap veremediği iddia edildi.

Bankaların Merkez Bankası’ndan talep ettikleri döviz tutarını temin edemedikleri kaydediliyor. İddia hakkında TCMB herhangi bir beyanatta bulunmadı.

IPA’ya konuşan bir bankacı, farklı şehirlerde bütün şubelerde mevduat çekme talebiyle karşı karşıya geldiklerini belirtti.

TL MEVDUAT: 1 TRİLYON 16 MİLYAR TL
Merkez Bankası verilerine gör 3 Ağustos ile biten hafta itibarıyla Türkiye’de 1 trilyon 16 milyar Türk Lirası mevduat bulunuyor.

Söz konusu tutarın 952 milyar TL’si bankaların yurt içi ve yurt dışı şubelerinde açılan hesaplarda yer alıyor. Faizsiz işlem yapan katılım bankalarındaki TL mevduat tutarı ise 64 milyar TL.

DÖVİZ HESAPLARININ TOPLAMI 191,9 MİLYAR DOLAR
Bankacılık sisteminde döviz tevdiat hesaplarının toplamı ise 191,9 milyar dolar. 178 milyar 348 milyon dolar bankalarda, 13 milyar 501 milyon dolar ise katılım bankalarında tutuluyor. 

Son üç günde hızlanan mevduat çıkışının toplam mevduatı ne kadar etkilediği ise bilinmiyor. 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • altına hücum 11 Ağustos 2018 09:32 Dovize bu fiyatlarla hücum demek Kasımda Euro 10 TL Olacak demektir!..

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