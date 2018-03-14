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Dolarda yükseliş sürer mi? Zirveye tırmanıyor

Dolarda yükseliş sürer mi? Zirveye tırmanıyor

Dolarda yükseliş sürüyor... Uluslararası piyasalardaki etkilerle birlikte döviz piyasasında dalgalanma sürüyor. Dolar akşam saatlerinde bir kez daha hareketlendi ve 3 lira 89 kuruşa kadar yükseldi.

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Eklenme Tarihi: 14-03-2018 21:51 - Güncelleme: 14-03-2018 21:51

Dolar ne oldu? Dolardaki yükseliş sürüyor. Uluslararası piyasalardaki gelişmelere paralel olarak yükselen dolar akşam saatlerinde bir kez daha zirve yokladı. 

Gün içerisinde 3 lira 85 kuruşa kadar gerileyen dolar, piyasaların kapanmasıyla birlikte hareketlenmeye başladı. Uluslararası piyasalarda Türk lirası karşısında değer kazanmaya devam eden dolar, 3 lira 89 kuruşa kadar yükseldi. Günün zirve rakamında fazla dayanamayan dolar satış fiyatı 3 lira 87 kuruşa kadar geriledi.

BORSA GÜNÜ DÜŞÜŞLE KAPADI

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,57 düşüşle 117.592,67 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 674,19 puan azalırken, toplam işlem hacmi 6,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,73, holding endeksi yüzde 0,88 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,40 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 1,92 ile gıda içecek oldu.

Güne pozitif başlayan 119.000 puan sınırına kadar çıkan BIST 100 endeksi, döviz kurlarındaki hızlı yükselişlerin etkisiyle düşüşe geçerek analistlerin destek olarak nitelendirdikleri 117.700 puanın hemen altında günü tamamladı. Dolar/TL gün içinde 3,89 sınırına kadar çıkarken, avro/TL 4,8079 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Analistler, yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) beklenti anketinin, yurt dışında ise ABD'de New York Fed imalat sanayi endeksi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 116.500 seviyesinin destek, 119.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 14 Mart 2018 22:22 Türk Lirası'nın 3 ayda yüzde 17 değer kaybetmesi cüzdanınızı nasıl etkiliyor?......Benzin fiyatı, Temel Gıda maddelerinde yükseliş sürüyor...

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