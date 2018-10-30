Dolarda son durum ne? Dolar ne kadar? Euro ne kadar? İşte son rakamlar

Dolar/TL Türkiye piyasalarının kapalı olduğu dün yaklaşık üç ayın en düşük seviyesi olan 5.5050'ye kadar geriledikten sonra bu sabah 5.55 seviyesinin altında başladı.

Saat 9:25 itibariyle dolar kuru: Dolar haftanın ilk iş gününde 5.55 seviyesinin altında işlem görüyor. Euro da 6.30 seviyelerinde. İşte son rakamlar...

5.50 KIRILAMADI... Dolar/TL ABD’li rahip Andrew Brunson’un ülkesine dönmesi sonrası Türkiye ABD ilişkileri ve yaptırımlara ilişkin iyimser beklentilerle önceki hafta 5.52’li seviyelere kadar gerilemiş ancak 5.50 seviyesinin aşağı yönlü kırılamamasının ardından yönünü yukarı çevirmişti.

GEÇEN HAFTA 5.87'Yİ GÖRDÜ... Geçen hafta ise dolar/TL Cumhur ittifakına ilişkin gelişmeler ve küresel riskten kaçışla 5.87’li seviyelere kadar yükseldi ancak kalıcı olmadı. Dolar/TL Cuma günü son işlemlerde 5.60 seviyesinin hemen altında bulunuyordu.

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, yüzde 0.30 yükselişle 96.43 seviyesinde bulunurken; Euro/dolar paritesi 1.1380 seviyelerinde...