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Dolarda son durum? İşte günün ilk rekamları

Dolarda son durum? İşte günün ilk rekamları

Ağustos ayına 5.3319 lira ile başlayan Amerikan Doları kuru, 10/07/2018 tarihinde 4,7089 lira ile son bir ayın en düşük, 06/08/2018 tarihinde ise 5,3319 lira ile son bir ayın en yüksek değerine ulaştı. Geçtiğimiz hafta %4,1052 değişim gösteren Amerikan Doları kuru şu an 5,2991 liradan işlem görüyor.

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Eklenme Tarihi: 09-08-2018 01:21 - Güncelleme: 09-08-2018 01:21

Para piyasalarının gözü kulağı dün gece Washington'da yapılan ABD- Türkiye zirvesindeydi. Dolar kuru kendisine rota ararken dün defalarca test ettiği 5.30 barajını geçemedi. Geceye 5.27-5.29 aralığında giren dolar yeni güne de 5.28 seviyesinden başladı.

ABD- Türkiye ilişkilerindeki gerginlik ve İran ambargosu başta olmak üzere son günlerde yaşanan diplomatik sorunlar ile piyasalarda dalgalı bir seyir yaşanıyor. Dolar kuru dün güne 5.26 TL seviyesinden başlarken, ilerleyen saatlerde yükselerek 5.3064 TL'ye kadar çıktı.

Dolar, dün saat 12.34 itibarıyla 5.2972 TL'de hareket ederken; gün içerisinde en yüksek 6.1562 TL'yi gören Euro kuru ise aynı dakikalarda 6.1429 TL'de bulunuyordu.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 19.14 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 22.48 seviyesinde hareket ediyor.

Dolar endeksi 95 puan seviyesinin üzerinde seyrederken, şu dakikalarda yüzde 0.04 yükselişle 95.05 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise 1.1592 seviyesinde.

GÜNÜ KARARSIZ KAPATTI

Döviz piyasasının gözü kulağı dün gece ABD'de gerçekleştirilen zirveden gelebilecek bir haberdeydi. Gün içerisinde defalarca 5.30 seviyesini test eden dolar, gece de aynı seyrini devam ettirdi. Dolar kuru, uluslararası piyasada dün geceyi 4.28'den kapattı. 

DOLARDA BU SEVİYELER TAKİP EDİLECEK

AHL Forex notunda ABD ile Türkiye arasındaki gerilimin ne şekil alacağının izlendiği belirtilerek, "Bu belirsizlik ve beklentiler eşliğinde kurda bugün 5.21-5.18 TL destekleri üzerinde kalındıkça yukarı yönlü istek devam edebilir. Bu durumda 5.28 TL ilk direnç olacakken aşılması durumunda 5.3350 TL ve 5.3650 TL sonraki dirençler olarak takip edilecek. ABD'den gelebilecek olumlu bir haberde kurun 5.18 TL altında 5.10 TL'ye doğru geri çekilmesi mümkün olabilir" denildi.

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