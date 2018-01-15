  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVAnadolu Medya Ödülleri Sahiplerini Buluyor!
eposta yazdır zoom+ zoom-

Dolarda son durum euro birden fırladı 15 Ocak 2018

Dolarda son durum euro birden fırladı 15 Ocak 2018

Dolar kuru bu sabaha 3,75-76 bandında başladı. Ancak sürpriz gelişme euro fiyatlarında gerçekleşti. 4,55-56 seviyelerinde olan euro bir anda 4,59'a fırladı. Peki bu yükseliş devam eder mi? Dolara da etkisi olur mu? İşte uzman yorumları...

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 15-01-2018 11:22 - Güncelleme: 15-01-2018 11:22

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 3,7580 seviyesinde dengelendi. Ancak asıl hareketlilik euroda yaşandı. Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) para politikasını sıkılalaştırmaya hazırlandığına ilişkin beklentilerle değer kazanan euro 4.59 lirayı da aştı.

Geçen haftanın son işlem gününde küresel piyasalarda azalan dolar talebine bağlı olarak 3,7458 seviyesine gerileyen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,66 gerileyerek 3,7467'den tamamladı. 

ABD'de cuma günü açıklanan çekirdek enflasyon verisinin yüzde 1,8 ile beklentileri aşması sonrası dolar endeksi yaklaşık yüzde 1 gerileyerek 91'in altına indi. 

Dolar/TL, bugüne yatay başlayarak saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,02 artışla 3,7580'den alıcı bulurken, avro/TL yüzde 0,45 primle 4,5939 seviyesinden, sterlin/TL de yüzde 0,16 değer kazanarak 5,1737'den işlem görüyor.

DOLAR İÇİN 3,80 KRİTİK SEVİYE

Analistler, bugün yurt içinde işsizlik ve yurt dışında Avro Bölgesi kasım ayı dış ticaret dengesi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL 3,7450 seviyesinin destek, 3,80'in ise direnç konumunda olacağını bildirdi.

EURO BİRDEN FIRLADI

AMB'nin, küresel finansal kriz sonrası uyguladığı "aşırı gevşek para politikasını" yeni faiz artırımı ve tahvil alımlarını azaltma yoluyla sıkılaştırmaya hazırlandığına ilişkin işaretlerle euro 1.2236 dolara kadar çıkarken, içeride de 4.5934 lirayı gördü. Euro daha sonra 4.58 - 4.59 aralığına dönerken, euro karşısında büyük ölçüde düşen dolar da yeni haftaya 3.75 - 3.76 aralığında başladı.

BORSA İSTANBUL NE DURUMDA?

Türkiye'nin Suriye'nin kuzey bölgelerine yeni bir askeri harekat başlatabileceğine ilişkin haberlere bağlı olarak Borsa İstanbul Endeksi güne yüzde 0.31 düşüşle 114 bin 286 puandan başladı.

Saat 11.30 itibarıyla dolar ve eurodaki son durum şöyle:

HOŞ GELDİN ABD ENFLASYONU

İş Yatırım'ın, "Hoş geldin ABD enflasyonu" başlıklı günlük piyasa bülteninde, "Önceki aya göre yüzde 0.3 yükselen Aralık ayı çekirdek enflasyonu ABD tahvil piyasasının kısa ucundaki satışlara yol açsa da, ne dolarda bir güçlenmeye ne de küresel risk iştahında bir bozulmaya yol açtı" denildi ve şu değerlendirme yapıldı:

"Tam tersine risk iştahı güçleniyor.

"MSCI Dünya hisse endeksi büyümenin hızlanması ve şirket karlarının güçlenmesini satın alarak yeni bir

zirve yaparken, DXY dolar endeksi Aralık 2014 sonrası gördüğü en düşük seviyelere geriliyor.

"Batı ile ilişkilerdeki gelgitler ve Ortadoğu kaynaklı jeopolitik riskler nedeniyle Türkiye piyasaları küresel risk iştahının güçlenmesinden yararlanamadı.

"MSCI Türkiye sene başından beri gelişmekte olan piyasaların yüzde 5.0’e yakın gerisinde kaldı.

"Benzer bir dönemi 2017 Ekim – Kasım aylarında yaşamış ve Aralık ayında büyük bir sıçrama yapmıştık.

"Bu defa da benzer bir dönemden geçiyor olabiliriz.

"Suriye Afrin bölgesine askeri operasyon dolayısıyla Borsa İstanbul’daki olası satışları, yatırımcılar alım fırsatı olarak kullanacaktır."

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Dolarda son durum euro birden fırladı 15 Ocak 2018 haberine yorum yapın

tw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
ON NUMARA
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat