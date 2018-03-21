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Dolarda kritik karar öncesi sıcak saatler 21 Mart dolar fiyatı

Dolarda kritik karar öncesi sıcak saatler 21 Mart dolar fiyatı

Dolar bugün kal TL? Euro ne kadar oldu? Dolar kuru dünkü yükselişinin ardından tekrar inişe geçti. Dolar 3,92, euro 4,81 seviyesinden işlem görüyor. Piyasalar bugün açıklanacak Fed kararını bekliyor. Fed'in faiz kararının kur üzerinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

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Eklenme Tarihi: 21-03-2018 10:49 - Güncelleme: 21-03-2018 10:49

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 3,9260 seviyesinde dengelendi.

Doların gelişmekte olan ülke para birimlerine karı değer kazanmasının etkisiyle yükselen dolar/TL, dün 3,9529 ile 30 Kasım 2017'den bu yana gördüğü en yüksek seviyeden düşüşe geçti. Dün dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,05 azalışla 3,9340'tan tamamladı. Avro/TL, dün 4,8706 ile tarihi zirvesini gördü.

Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,2 azalışla 3,9560'tan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,08 artışla 4,8216'dan ve sterlin/TL ise yatay bir seyirle 5,5055'ten işlem görüyor.

Dolar endeksi yüzde 0,15 azalışla 90,2 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi ise yüzde 0,23 artışla 1,2270 seviyesinde dengelendi.

PİYASLAR FED TOPLANTISINA ODAKLANDI: Analistler, üst üste 6 işlem günü yükselen döviz kurlarının dün sınırlı da olsa değer kaybettiğini ve 3,9550 direncini aşamadığını belirtti. Bugün yurt içinde veri akışının zayıf olduğunu yurt dışında ise ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Jerome Powell başkanlığında gerçekleştirilen ilk toplantısından çıkacak kararlar ile sonrasında yapılacak açıklamaların takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan dolar/TL'de 3,9550'nin direnç konumunda bulunduğunu söyleyen analistler, bugünkü Fed kararlarından bir sürpriz çıkmaması durumunda dolar/TL'nin tekrar 3,90'ın altına gerileyebileceğini dile getirdi.

FAİZ KARARI DOLAR KURU ÜZERİNDE ETKİLİ OLACAK
Fed'in faizde çeyrek puanlık artışa gitmesi bekleniyor. Bu yıl 3 ya da 4 faiz artışına yönelik nasıl bir sinyal vereceği kurun yönünde belirleyici olacak. 4 faiz artışı yapılacağına yönelik işaret dolar/TL'de baskı yaratabilir.

2015 SONUNDAN BU YANA 5 FAİZ ARTIŞI
Fed 2015 sonunda para politikasını sıkılaştırmaya başlamasından bu yana beş defa faiz artırdı. Ancak dolar henüz faiz artırımlarına kalıcı bir tepki vermedi. Dolar endeksi geçen yılı yüzde 10'a yakın kayıpla kapattı.

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