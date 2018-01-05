Dolarda düşüş sürüyor ne kadar oldu 5 Aralık dolar fiyatı

Dolarda yıl başından bu yana yaşanan olumlu seyir kurları 3.75 TL sınırına kadar çekti. Son 10 haftanın en düşük seviyesindeki seyrini sürdürürken, İstanbul serbest piyasada dolar 3,7500, avro 4,5290 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 3,7480 liradan alınan dolar, 3,7500 liradan satılıyor. 4,5270 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,5290 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,7680 lira, avronun satış fiyatı ise 4,5500 lira olmuştu.
Saat 09.30 itibarıyla dolar ve eurodaki son durum şöyle:
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