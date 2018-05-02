Dolar'a bugün ne oldu? Aniden fırladı işte euro ve dolar kuru

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın para politikasında sadeleşmeden bahsetmesinin ardından 4.03 seviyesine inen kur, dün 4.05 seviyelerine kadar geldikten sonra buradan kademeli olarak yükseldi ve 4.10 seviyesine yaklaştı. Kurda görülen bu yükseliş, doların uluslararası piyasalarda değer kazanmasından kaynaklandı.
Not artırımının ardından hızla yükselen kur 4.12 seviyesinin üzerine çıktı. Kur öğlen saatlerinde ise sert yükselerek 4.1429'a kadar çıktı. Lira hafta başından bu yana % 1.79 ile 24 gelişen ülke para biriminde dolara karşı en çok değer kaybeden para birimi oldu.
S&P'den yapılan açıklamada, Türkiye'nin yabancı para cinsinden kredi notunun "BB"den "BB-"ye, yerli para cinsinden notunun "BB+"dan "BB"ye düşürüldüğünü, görünümünün "durağan" olduğunu bildirdi.
KREDİ NOTU NEDEN DÜŞÜRÜLDÜ: S&P'den yapılan açıklamada, not indirimine gerekçe olarak, 'enflasyon görünümünde bozulma, liradaki değer kaybı ve ülkenin bozulan dış pozisyonu' gösterildi. Son indirimde, Türkiye'nin kredi notu görünümü ise "negatiften durağana" çevrildi.
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:
|İSTANBUL
|ALIŞ
|SATIŞ
|ABD Doları
|4,1130
|4,1160
|Avro
|4,9350
|4,9380
|Sterlin
|5,6110
|5,6200
|ANKARA
|ABD Doları
|4,0980
|4,1230
|Avro
|4,9150
|4,9450
|Sterlin
|5,5520
|5,6410
DOLAR İÇİN TAHMİNLER; Eda Karadağ, Araştırma Uzmanı – Dolar Kuru USDTRY Paritesi Yorumu : USD/TL kurunda yukarı yönde eğilim korunuyor. Kur, 4.10 seviyesinin üzerinde tepki veriyor ve bu tepkisinde güçlü olursa bu durumda yukarı yönde hareketini korumaya devam edebilir. Bu durumda ara direnç noktaları, 4.1250 ve 4.1545 seviyelerinden geçiyor. Olası geri çekilmelerde ise 4.10 altı kapanışlarda 4.05-4.10 aralığı gündeme gelebilir. Kurun rahatlayabilmesi için 4.00 altı kapanışların görülmesi gerekiyor.
Özgecan Özdemir, Araştırma Uzmanı – Dolar Kuru Yorumu
Teknik olarak bakıldığında, kurun ara destek seviyesi olan 4,0950 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü hareketlerin devamı görülebilir. Yükselişlerin devamında 4,1250, 4,1390 ve 4,1500 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, geri çekilmelerde ise 4,0900, 4,0850 ve 4,0800 destek seviyeleri olarak izlenebilir.
BORSA DA KAYIPTA : Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,37 azalarak 103.895,80 puana geriledi. Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 386,98 puan değer kaybetti. Önceki kapanışta, 104.282,78 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 532,61 puan ve yüzde 0,51 artışla 104.815,39 puandan başladı. Endeks en düşük 102.934,42 puanı, en yüksek ise 105.332,31 puanı gördü.
ALTIN FİYATLARI : İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 173,40 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.160,00 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|172,00
|172,20
|173,20
|173,40
|Cumhuriyet Ata Lira
|1.133,00
|1.152,00
|1.141,00
|1.160,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|156,50
|160,50
|158,00
|162,00
|Lira(Tam) Ziynet
|1.108,00
|1.129,00
|1.115,00
|1.137,00
|Yarım Ziynet
|554,00
|564,00
|559,00
|569,00
|Çeyrek Ziynet
|277,00
|282,00
|279,00
|284,00
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