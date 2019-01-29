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Dolar yükselişe geçti peki ama neden? 29 Ocak dolar fiyatları

Dolar yükselişe geçti peki ama neden? 29 Ocak dolar fiyatları

Geçen haftadan bu yana düşüş trendinde olan dolar 29 Ocak sabahına ise yükselişle başladı. Uzmanlar yükselişin nedenini açıkladı. Yükseliş küresel risklerin öncesinde yatırımcının olası bir dalgalanmaya karşın kâr realizasyonu olarak değerlendirildi.

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Eklenme Tarihi: 29-01-2019 08:47 - Güncelleme: 29-01-2019 09:55

Geçtiğimiz haftanın ortasından bu yana düşüşe geçen doların 29 Ocak sabahında tansiyonu yükseldi. Dün sabaha 5.25'te uyanan dolar gün içinde tekrar 5.30'lara geri döndü.  29 Ocak 2019 sabahına ise dolar 5.33 seviyesinden uyandı. Euro ise 6.10 üzerinde

Uzmanlar aşağı yönlü trendin ardından başlayan tırmanışı küresel risklerin öncesinde yatırımcının olası bir dalgalanmaya karşın kâr realizasyonu olarak değerlendiriyor.

Ayrıca piyasalar Suriye konusundaki gelişmeler ve yılın ilk enflasyon raporunu beklerken, yurtdışında da gündem bu hafta oldukça yoğun. Önemli ABD verilerinin yanı sıra Fed’in faiz kararı, ABD-Çin ticaret müzakereleri ve İngiltere Başbakanı Theresa May’in yarın Brexit için sunduğu B planının parlamentoda yapılacak oylaması izlenecek.

İşte kurdaki son durum:

Saat 09:53'te kur

Saat 08:44'te dolar, euro ve sterlin

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