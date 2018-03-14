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Dolar yükseldi euro rekor kırdı! 14 Mart dolar fiyatı

Dolar yükseldi euro rekor kırdı! 14 Mart dolar fiyatı

Dolar kuru dün ABD verileri ve cari açık rakamlarının etkisiyle yükselişini sürdürmüştü. 3,87'yi geçen dolar güne 3,86 seviyesinden başladı. Euro ise ABD’de Şubat ayı enflasyon verisinin beklentiler doğrultusunda gelmesi ve Başkan Donald Trump'ın Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ı görevden almasıyla rekor tazeledi.

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Eklenme Tarihi: 14-03-2018 10:12 - Güncelleme: 14-03-2018 10:12

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 3,8610 seviyesinde dengelendi. Dün Hazine'nin düzenlediği tahvil ihalesi öncesi tahvil faizlerinin yükselmesi Türk lirası (TL) üzerinde baskı oluştururken, 10 yılık tahvil faizleri yaklaşık 4,5 ayın zirvesini gördü. Tahvil faizlerindeki artıştan negatif etkilenen dolar/TL, 3,8754 ile 15 Aralık 2017'den bu yana  en yüksek seviyesine çıktı ve günü önceki kapanışa göre yüzde 0,8 artışla 3,8738'den tamamladı. Avro/TL de 4,8056 ile tüm zamanların zirvesini görmesinin ardından günü yüzde 1,2 artışla 4,8018'den kapattı.

Saat 09.55 itibarıyla;
DOLAR : Yüzde 0,33 azalışla 3,8610 seviyesinde işlem görüyor. 
EURO: Yüzde 0,22 değer kaybıyla 4,7910'dan işlem görüyor.
STERLİN : Yüzde 0,17 azalışla 5,3980'dan alıcı buluyor.

Dolar endeksi, dün ABD Başkanı Donald Trump'ın Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ı görevden alarak yerine CIA Başkanı Mike Pompeo'yu getireceğini açıklaması ve "ticaret savaşları" endişelerinin tekrar yükselmesiyle düşüşe geçerek 89,6 seviyesine kadar geriledi. Dolar endeksi, şu dakikalarda 89,7 seviyesinde bulunuyor.

EURO 4,80'LE REKOR TAZELEDİ
ABD’de Şubat ayı enflasyon verisinin beklentiler doğrultusunda gelmesi ve Başkan Donald Trump'ın Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ı görevden almasıyla güçlenen euro 4.80 lirayı aşarak yeni tarihi rekor düzeye yükseldi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ı görevden alarak göreve CIA Direktörü Mike Pompeo’yu getirmesiyle, euro 1.24 doları da aşarak 1.2412 dolara kadar yükseldi. Dolar karşısında güçlenen euro, lira karşısında da 4.8047'ye kadar tırmanarak yeni rekor düzeyi test etti.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özeti, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile siyasi gelişmelerin takip edileceğini bildirdi.

DOLAR KURU İÇİN 3,88 KRİTİK SEVİYE: Teknik açıdan dolar/TL'de 3,8350 ve 3,8500 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu ifade eden analistler, 3,8850 ve 3,9000 seviyelerinin ise direnç olarak izleneceğini kaydetti. 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Silo 14 Mart 2018 10:46 Bunlar dış güçlerin oyunu. Reisi devirmek için. Sıkın kemerleri. Herşey devlet bey ve reis için

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