Dolar yeniden yükselişte! Bugün ne kadar işte son fiyatlar

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 4,0420 seviyesinde işlem görüyor.

Dün güne yükselişle başlayan ve 4,00- 4,05 bandında dalgalı bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,8 artışla 4,0404'ten tamamladı.

Küresel piyasalar, Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde'ın IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantıları kapsamında yaptığı dünkü uyarıları ve yükseliş eğilimindeki faizlerin etkisiyle negatif bir seyir izlerken, dolar gelişmekte olan ülke para birimlerine karşı değer kazandı.

Lagarde, küresel ekonominin güçlenmeyi sürdürmesine karşın büyümeye yönelik risklerin son dönemde yükseldiği ve finansal kırılganlıkların, yükselen borç, volatilite ve varlık fiyatlarıyla arttığı uyarısında bulundu.

Dolar endeksi dün 89,5' seviyesinden 90,0 sınırına yükselirken, bugün yatay bir seyirle 89,9 seviyesinde bulunuyor. ABD'de 2 yıllık tahvil faizi yüzde 2,45 ile Eylül 2008'den bu yana en yüksek seviyesine çıkarken, 10 yıllık tahvil faizi de yüzde 2,93'ü aştı.

Dolar/TL, bugüne yatay başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla yüzde 0,03 artışla 4,0420'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL 4,9910'dan, sterlin/TL 5,6820'den alıcı buluyor.

Analistler, bugün yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise açıklanacak makroekonomik veriler ile Fed Chicago Şube Başkanı Charles Evans'ın konuşmasının takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan dolar/TL'de 4,00'ün psikolojik destek konumunda olduğunu, bu seviyenin kırılması durumunda düşüşlerin ivme kazanacağını ifade eden analistler, 4,0570 ve 4,0750 seviyelerinin direnç olarak izleneceğini dile getirdi.