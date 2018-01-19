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Dolar yeniden yükselişe geçti! Kaç lira oldu?

Dolar yeniden yükselişe geçti! Kaç lira oldu?

Dolar fiyatları TCMB'nin sıkı duruşunu koruyacağı mesajıyla dün yüzde 1 üzerinde düşen düştükten sonra bugün 3.80'i aştı. Piyasalar kulağı Fitch'den gelecek son dakika haberlerine kilitlendi.

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Eklenme Tarihi: 19-01-2018 18:54 - Güncelleme: 19-01-2018 18:54

Dolar fiyatları TCMB'den gelen dünkü son dakika faiz kararı ve piyasalarda olumlu etki bırakan PPK mesajları sonrasında yüzde 1 üzerinde düşüş kaydederek 3.80 TL'den 3.77'ye dek gerilemişti.

Düşen kur haftanın son gününe de bu seviyelerden başladı, ardından yüzde 0.9'u aşan yükselişle 3.80'in üzerine çıktı. Dolar kapanış önceki saat 18:45'te 3.8017 TL'den işlem görüyor.

Merkez Bankası dün faiz oranlarını beklendiği gibi değiştirmezken enflasyonda baz etkisiyle düşüş olsa bile sıkı duruşun korunacağı mesajı verdi. Türk Lirası da dün bu gelişmeyle yüzde 1'in üzerinde değer kazandı ve gelişen ülke paraları arasında en fazla değer kazanan para birimi oldu.

Analistler 3.80 noktasının direnç olduğunu belirtirken bugün bandın aşılmasıyla birlikte Fitch'in Türkiye için açıklayacağı görünüm raporu bekleniyor. 

Fitch'in yatırım yapılabilir seviyenin bir kademe altında olan notta veya durağan görünümde değişiklik yapması beklenmiyor. Bu nedenle piyasaya etkisinin de sınırlı kalacağı belirtiliyor.

Öte yandan,Suriye'ye dair jeopolitik risk ve Afrin konusundaki haber akışının TL üzerinde baskı yaratabileceğine dikkat çekiliyor. 

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