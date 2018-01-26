Dolar yeniden hareketlendi: Yükselişe geçti!

Borsada 3 gündür üst üste yaşanan rekorların ardından gün içerisinde 3,71 seviyelerine gerileyen dolar yeniden 3,75 seviyelerine yükseldi.

Önceki gün 3,77 seviyelerinden 3,74 seviyelerine kadar gerileyen dolar günü sakin bir seyirle sürdürürken akşam saatlerine doğru sırasıyla önce 3,73 ardından ise 3,71 seviyelerine kadar hızla gerilemişti.

İlerleyen saatlerde yeniden yükselişe geçen dolar 00:20 itibariyle 3,75 seviyelerine kadar tırmandı.

AVRUPA BORSALARI DÜŞÜŞTE

Avrupa borsaları, Avrupa Merkez Bankasının politika faizini sabit tutma kararının ardından günü İtalya hariç düşüşle tamamladı. Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,56 değer kaybederek 398,56 puana geriledi.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,25 değer kaybederek 5.481,21 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,87 değer yitirerek 13.298,36 puana geriledi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,36 değer kaybederek 7.615,84 puana geriledi. Öte yandan, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,41 artarak 23.719,81 seviyesine yükseldi.

Avro/dolar paritesi ise (Türkiye saatine göre) 21.25 itibarıyla yüzde 0,77'lik yükselişle 1,2501 seviyelerinde işlem görüyor.