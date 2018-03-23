Dolar yeniden 4 lirayı aşar mı dolar ne zaman düşer

Piyasalarda dün tarihi rekorların yaşanması yatırımcıyı tedirgin etti. Dolardaki yükselişin devam edip etmeyeceği konusunda uzman isimlerden dikkat çeken yorumlar geldi. Doların tarihi yüksek seviyelere çıkmasını değerlendiren uzmanlar 4 seviyesinin yeniden aşılabileceğine dikkat çekiyor.

Ziraat Yatırım – DolarTL Paritesi USDTRY Yorumu: Kurda teknik olarak, bu hafta iki kez test edilen 3,9520 seviyesinin altına sarkmaması yukarı yönlü riskleri gündemde tutabilir.

Anadolu Yatırım – DolarTL Paritesi USDTRY Yorumu: FED kararı sonrasında dün 3,90’ı test eden paritede kapanış 3,9352’den gerçekleşirken, Trump’ın Çin ithalatına gümrük vergisi ile ilgili 50 milyar dolarlık kararname imzalaması, sonrasında bunun 60 milyar dolara çıkabileceğini açıklaması ile ticaret savaşları ile ilgili kaygıların yükselmesi ile bu sabah Asya seansında 4,0367 seviyesi görüldü, ana itibariyle ise işlemler 3,97 üzerinde gerçekleşmeye devam ediyor. 3,94 üzerinde teknik görünüm negatif olmaya devam ederken, yukarıda 4,00 seviyesi gün içi direnç olarak takip edilebilir.

"PANİK FİYATLAMALAR GÖREBİLİRİZ"

Atlas Portföy Fon Yöneticisi Cem Şekerci Bloomberg HT'ye 4 seviyesinin yeniden görülebileceğini belirtti. Şekerci "4 seviyesini hacimsiz bir piyasada gördük ama 4'ün kırılması psikolojik olarak kötü. Yen tarafında stopların gelmesi kötü çünkü yen tarafında TL'ye karşı rekor seviyede kısa pozisyonlar var. Onlar kapandıkça yükselişler görebiliriz.

3.9826 seviyesi hala kritik, bunun üzerine gidilirse daha panik fiyatlamalar görebiliriz ve 4'lerin üzerine tekrar atabiliriz" diye konuştu.

ABD ve Çin'in ticaret savaşlarının da önemli olduğunu belirten Şekerci bu durumun makro göstergelerimizi de etkileyeceğini belirtti.

EN ÇOK SATILAN PARA BİRİMİ TL

Şekerci gelişen piyasalar arasında en fazla düşen para biriminin TL olmasına makro ekonomik gelişmelerin neden olduğunu belirterek "geçen hafta 3.75'ten 3.90'ların üzerine gittiğimiz piyasada enflasyonun beklendiği gibi gerilememesi, cari açığın yüksek gelmesi ve Moody's'in not indirimi etkili oldu" ifadesini kullandı.

"4 SEVİYESİ YENİDEN GÜNDEME GELEBİLİR"

HSBC Portföy Yönetimi Stratejisti İbrahim Aksoy DA kurda yeniden 4 seviyesinin görülebileceğini söyledi. Aksoy "Dolar’da küresel olarak stabil seyirle yabancı carry trade yatırımcısının zarardaki TL pozisyonlarını stoplamaya (zarar kes) devam ederek ilave Döviz talebine neden olabileceği görüşümüzü koruyoruz. Böyle bir durum Dolar/TL ’de 4.0 seviyesinin yeniden aşılmasını gündeme getirebilir.

TL konusunda temkin seviyesini korumakta fayda görünüyor. Bununla birlikte, kurun psikolojik 4.0 seviyesinin üzerinde kalıcı olması durumunda Merkez Bankası ve ekonomi yönetiminden Kasım sonunda olduğu gibi adım atılabileceğine dair mesaj gelebilir ve

böyle bir durum TL’yi destekleyebilir." değerlendirmesini yaptı.

"YUKARI REVİZYONLAR OLUR"

Spinn danışmanlık Kurucu ortağı Özlem Derici Şengül Moody's'in not indirimi, cari açığın artması ve erken seçim beklentilerine atıf yaparak "tüm bu kırılganlıklar bir araya gelince bizim tepkimiz daha negatif oluyor. Yavaş yavaş kur tarafında yukarı revizyonlar görebiliriz" diye konuştu.

Şengül, ABD ile Çin'in ticaret savaşlarının da gelişen ülkelere negatif yansıyacağını dile getirdi.

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Serkan Uludağ, Analist – DolarTL Paritesi USDTRY Yorumu: Bir tepki hareketi olduğu ve 4 seviyesinin henüz kırılmadığını belirtelim. Bu nedenle 4 seviyesini günün kilit noktası olarak kullanabiliriz. 4 seviyesinin üzerinde yeniden yukarı tepkiler ile 4,0087 ve 4,0278 hedef konumuna gelebilirken, 4 seviyesinin altında düzeltme hareketleri 3,9640 3,9432 3,9259 ve 3,9087 seviyelerine kadar devam edebilir.

Ekin Akbaş, Araştırma Yönetmeni – DolarTL Paritesi USDTRY Yorumu: Bu noktada bu sabah saatleri itibariyle 3,97’li seviyelerde hareket eden kurda, kısa vadede yeniden 3,98 seviyesi üzerinin hedef haline gelebileceğini düşünüyoruz.

Eda Karadağ, Araştırma Uzmanı – Dolar Kuru USDTRY Paritesi Yorumu: Teknik olarak USDTRY’de görünüm yukarıyı işaret ediyor. 3.9450 seviyesinin üzerine çıkması ve yerleşmesi yükselişi desteklerken, 3.9810 direncini yakından izleyeceğiz. DolarTL ‘de 3.9450 seviyesine geri çekilmelerde alımlar etkili olabilir. 3.9810 direncinin geçilmesi durumunda ise yukarı hareket ivmelenebilir.

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