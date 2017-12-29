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Dolar ters düz oldu! 29 Aralık 2017 dolar fiyatı

Dolar ters düz oldu! 29 Aralık 2017 dolar fiyatı

Dolar kuru ABD ile Türkiye arasında yaşanan vize krizinin son bulmasının ardından sert düştü. Dün 3,82'den 3,77'ye gerileyen dolar bu sabah güne 3,78 seviyesinden başladı. Euro ise 4,52 seviyelerinden işlem görüyor.

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Eklenme Tarihi: 29-12-2017 10:09 - Güncelleme: 29-12-2017 10:09

ABD'nin Türkiye'deki vize hizmetlerinin yeniden başlatılacağına ilişkin açıklamasıyla gerileyen dolar 3.77 liraya kadar inerken, euro 4.50 liranın üzerinde tutundu.

ABD’nin Türkiye Büyükelçiliği'nden dün yapılan açıklamada, ABD’nin Türkiye misyonunda görev alan çalışanlara yönelik başka bir soruşturma bulunmadığına ilişkin Türk hükümetinden alınan üst düzey güvence üzerine vize işlemlerinin yeniden başladığı duyuruldu.

HAFİF YÜKSELİŞLE BAŞLADI: Açıklama öncesi 3.83 lira dolayında olan dolar yaklaşık beş kuruşluk düşüşle 3.77 liraya kadar geriledi. En düşük 3.7732 lirayı gören dolar yılın son işlem gününün ilk işlemlerinde 3.78 liranın üzerine çıktı. Küresel piyasalarda 1.19 doların üzerine tırmanan euro da, parite etkisiyle 5.50 lira düzeyine kadar geriledikten sonra, yeni günün ilk işlemlerinde 4.52 liranın üzerine yükseldi.

Küresel piyasalardaki gelişmelerin yanında, ABD ile vize sorunun çözülmesinin de etkisiyle Borsa İstanbul Endeksi de Perşembe günü yüzde 2.08 artışla 114 bin 480 puan ile yeni rekor düzeyden kapandı.

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL  ALIŞ   
ABD Doları 3,7810
Avro 4,5200
Sterlin 5,1000
   
ANKARA  
ABD Doları 3,7720
Avro 4,5070
Sterlin 5,0380
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