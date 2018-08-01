Dolar tarihi rekorunu kırdı! 01.08.2018 dolar fiyatı

Dolar/TL ABD'li rahip Andrew Brunson'ın serbest bırakılmaması halinde Türkiye'ye yaptırımlar uygulanacağı açıklamalarının ardından yükselişe geçmişti. Yeni haftaya 4.85 seviyelerinden başlayan dolar, bugüne ise 4.92 seviyelerinden başladı. Dolar şu dakikalarda ise tarihi rekoru olan 4,92'yi geçerek tarihi rekorunu kırdı.

Dolar son olarak 23 Mayıs'ta tarihi rekoruna imza atmıştı. 4,92 seviyesini aşan dolar Merkez Bankası'nın müdahaleleri sonrası yeniden inişe geçmişti. Ancak hem ABD ile yaşanan gerilim hem de enflasyon rakamlarının yüksek olması doların yükselişini tetikledi. Bugün dolar 4,93 seviyesine çıktı.

KÜRESEL PİYASALAR VE DOLAR YORUMLARI

Asya borsaları Wall Street'ten destek bularak yükselirken, ABD'nin Çin'den ithal 200 milyar dolar tutarındaki ürüne yüzde 25 gümrük vergisi getirmeyi değerlendirdiği yönündeki haberler iki ülke arasındaki ticaret savaşı hakkındaki endişeleri tekrar tetikledi.

Küresel piyasalar ABD ile Çin'in ticaret gerilimini azaltmayı amaçlayan görüşmeleri tekrar başlatmaya çalıştığı şeklinde Bloomberg'de yer alan haberle dün ılımlı yükseldi.

Ancak bu haberin ardından ABD'nin 200 milyar dolarlık ürüne yüzde 25 gümrük vergisi planladığı haberi tekrar piyasalara belirsizlik getirdi. Yuan ve Avustralya doları değer yitirdi.

Reuters'a bilgi veren bir kaynak ABD'nin gümrük vergisi artırma planını bugünden itibaren açıklayabileceğini ifade etti.

Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0.2 artıda bulunurken, Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 0.8 yükseldi. S&P 500 vadeli işlemleri artıya geçtikten sonra kazanımlarını geri vererek yatay seyrediyor.