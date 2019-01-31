Dolar son 2 ayın dibinde faiz kararı sonrası düştü 31 Ocak dolar kuru

Dün Merkez Bankası'nın enflasyon tahminini açıklaması ile düşüşe geçen dolar Amerikan Merkez Bankası'nın (FED) faiz kararı ile düşüş trendini korudu.

Merkez Bankası enflasyon raporunda yıl sonu enflasyon öngörüsünü yüzde 15.2'den yüzde 14.6'ya indirdi. Enflasyonda düşüş görene kadar sıkı duruşa devam edileceği ifadesinin raporda yer alması TL'yi dolar karşısında güçlendirdi.

FED'in beklenen faiz kararı ise dün akşam duyurdu. Fed'in faizleri sabit tuttu ve piyasaya olumlu mesajlar verdi. Tüm bu gelişmelerle dolar düşmeye başladı.Dün akşam 5.25'e kadar inen dolar 31 Ocak sabahında 5.22 ile güne başladı. Gün içinde ise 5.1990 seviyesini gördü. Kur bu seviyeyi en son yaklaşık 2 ay önce 3 Aralık tarihinde görmüştü.

DOLAR KAÇA KADAR YÜKSELEBİLİR?

Venbey Yatırım ise genel bir değerlendirme yaparak doların aşağı ve yukarı yönlü hareketlerinde olası seviyeleri bildirdi. Venbey'in dolar yorumu ise şöyle: "TCMB 2019 enflasyon tahminini 0.6 puan aşağı çekti. 2019 yıl sonu TÜFE beklentisi %15.2’den %14.6’ya çekildi. TCMB Başkanı Murat Çetinkaya’nın enflasyonda “ikna edici bir düşüş görülene kadar sıkı duruş sürdürülecek” dedi. Dolar/TL sıkı duruş mesajlarının ardından düştü. Dolar/TL kuru, Fed Başkanı Powell’ın basın toplantısı sonrasında 5.21’li seviyelere kadar geriledi.

5.15'LERİ GÖREBİLİR

Teknik anlamda paritede aşağı yönlü hareketlerde 5.20 ve 5.15 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Olası yukarı yönlü hareketlerde 5.30 ve 5.35 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir.

İşte kurdaki son durum:

Saat 16:25'te kur

Saat 15:01'de kur

Saat 12:49'da kur

Saat: 11:37'de kur

Saat 09:42'de kur