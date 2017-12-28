Dolar sert düştü 28 Aralık 2017 dolar fiyatı

ABD büyükelçiliğinin randevu kısıtlamalarını kaldırdığı haberi ile 3.7756 seviyesine gerileyerek 25 Ekim'den itibaren en düşük seviyeyi görmüştü. Akşam saatlerinde ABD Ankara Büyükelçiliği'nden vize açıklamasıyla birlikte dolarda sert düşüş yaşandı. Dolar 3,82'den 3,77'ye kadar geriledi. Dolar günü 3,77 ile kapattı.

Dün 3,81-3,83 bandında hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 3,8169 seviyesinden tamamladı.

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Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,12 değer kazanarak 3,8210 seviyelerinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,5 yükselişle 4,5635 ve sterlin/TL de yüzde 0,4 artışla 5,1390 seviyelerinden alıcı buldu.

DOLAR İÇİN TAHMİNLER: Analistler, geride kalan Noel tatilini yılbaşı tatili ile birleştiren yatırımcılar nedeniyle kurların dar bant içinde dalgalı bir seyir izleyebileceğini, bugün yurt içinde ekonomi güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak verilerin takip edileceği bildirdi.

Teknik açıdan dolar/TL'de 3,80'in önemli destek konumuna geldiğini ve bu seviyenin altında kalıcılık sağlanması durumunda 3,75'in gündeme gelebileceğini aktaran analistler, 3,85'in ise direnç olarak izleneceğini dile getirdi.

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İŞTE KAPANIŞ FİYATLARI

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE Alış Satış Alış Satış ABD Dolar ı 3,8230 3,8240 3,7720 3,7730 Avro 4,5500 4,5510 4,5160 4,5170 Sterlin 5,1140 5,1380 5,0610 5,0870 İsviçre Frangı 3,8520 3,8720 3,8460 3,8670 ANKARA ABD Dolar ı 3,8100 3,8350 3,7700 3,8000 Avro 4,5300 4,5600 4,5020 4,5370 Sterlin 5,0880 5,1660 5,0430 5,1340

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