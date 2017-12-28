  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVSenin Bankan'da tüm ATM'lerden para çekmek bedava
eposta yazdır zoom+ zoom-

Dolar sert düştü 28 Aralık 2017 dolar fiyatı

Dolar sert düştü 28 Aralık 2017 dolar fiyatı

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından yüzde 0,12 artışla 3,8210 seviyesinde dengelendi. Kapanış saatine yaklaşıldığında dolar gerilemeye başladı. 3,80'e çekilen dolar ABD ile vize krizinin çözüldüğünün açıklanmasıyla birlikte 3,77'ye kadar düştü.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 28-12-2017 10:02 - Güncelleme: 28-12-2017 17:14

ABD büyükelçiliğinin randevu kısıtlamalarını kaldırdığı haberi ile 3.7756 seviyesine gerileyerek 25 Ekim'den itibaren en düşük seviyeyi görmüştü. Akşam saatlerinde ABD Ankara Büyükelçiliği'nden vize açıklamasıyla birlikte dolarda sert düşüş yaşandı. Dolar 3,82'den 3,77'ye kadar geriledi. Dolar günü 3,77 ile kapattı.

Dün 3,81-3,83 bandında hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 3,8169 seviyesinden tamamladı.

Vize kararının ardından tarihi rekor geldi

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,12 değer kazanarak 3,8210 seviyelerinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,5 yükselişle 4,5635 ve sterlin/TL de yüzde 0,4 artışla 5,1390 seviyelerinden alıcı buldu.

DOLAR İÇİN TAHMİNLER: Analistler, geride kalan Noel tatilini yılbaşı tatili ile birleştiren yatırımcılar nedeniyle kurların dar bant içinde dalgalı bir seyir izleyebileceğini, bugün yurt içinde ekonomi güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak verilerin takip edileceği bildirdi.

Teknik açıdan dolar/TL'de 3,80'in önemli destek konumuna geldiğini ve bu seviyenin altında kalıcılık sağlanması durumunda 3,75'in gündeme gelebileceğini aktaran analistler, 3,85'in ise direnç olarak izleneceğini dile getirdi.

Altın yükseldi çeyrek bakın ne kadar oldu?

İŞTE KAPANIŞ FİYATLARI

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

  ÇARŞAMBA   PERŞEMBE                           
     Alış    Satış  Alış    Satış
ABD Doları    3,8230 3,8240 3,7720 3,7730
Avro    4,5500 4,5510 4,5160 4,5170
Sterlin    5,1140 5,1380 5,0610 5,0870
İsviçre Frangı    3,8520 3,8720 3,8460 3,8670
ANKARA           
ABD Doları    3,8100 3,8350 3,7700 3,8000
Avro    4,5300 4,5600 4,5020 4,5370
Sterlin    5,0880 5,1660 5,0430 5,1340

ABD'yle vize krizi çözüldü! ABD Büyükelçiliği'nden flaş açıklama

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Dolar sert düştü 28 Aralık 2017 dolar fiyatı haberine yorum yapın

tw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR7 YORUM

  • misafir 28 Aralık 2017 19:13 Vah vah, 50.000 doları olanlar son yirmi günde 10.000 lira zarar etti.

    CEVAP YAZ 2 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
ON NUMARA
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Ramazan
  9. Sağlık
  10. Magazin
  11. Milli Piyango
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2017 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat