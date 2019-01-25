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Dolar sert düştü 25 Ocak Cuma sabahında dolar ne kadar oldu?

Dolar sert düştü 25 Ocak Cuma sabahında dolar ne kadar oldu?

Ocak ayı içinde 5.54'ü gören dolar bu hafta içinde düşmeye başladı. Düşüşün nedeni ise Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın mali disiplinden taviz verilmeyeceği açıklaması, faizlerin sabit tutulması ve Avrupa Merkez Bankasından gelen haberler oldu. Dolar 25 Ocak Cuma sabahına 5.25'in altını zorlayarak başladı.

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Eklenme Tarihi: 25-01-2019 08:44 - Güncelleme: 25-01-2019 08:44

21 Ocak 2019 haftasını 5.35'li seviyelerden açan kur, haftanın son işlem gününde 5.25 altını zorluyor.

Dolar, 5.35 TL üzerinde başladığı haftada Merkez Bankası ve Berat Albayrak'ın mesajlarıyla 5.25 TL seviyesine çekildi. Albayrak'ın mali disiplinden seçim döneminde olunmasına rağmen taviz verilmeyeceği vurgusu doların ateşini düşürdü.

GÜNE NASIL UYANDI?
Aynı zamanda yeni bir jeopolitik risk veya uluslararası gerilim oluşmaması ve Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkanı Mario Draghi'nin de açıklamalarıyla TL hem dolar hem euro karşısında değer kazandı. Dolar/TL 25 Ocak sabahı 5.26, euro/TL ise 5.96'dan işlem görüyor

AVRUPA MERKEZ BANKASI ETKİSİ
Euro ise AMB'nin faizleri sabit tutması ve Draghi'nin açıklamaları sonrası daha sert bir değer kaybı yaşadı. AMB, 2019'un ilk toplantısında banka politika faizini sıfırda, mevduat faizini yüzde eksi 0.40'ta ve marjinal fonlama faizini de yüzde 0.25'te tuttu.

UZMANLAR NE DEDİ?
Analistler negatif bir haber akışı olmadığı sürece TL’de değerlenme eğiliminin sürebileceğine, olumlu havanın devam etmesi halinde kurun 5.25 seviyelerine gerileyebileceğine işaret ediyor.

DOLARIN GÖZÜ BU GELİŞMELERDE
Öte yandan Venezuela’ya yönelik gelişmeler piyasalarda yakından izleniyor. Venezuela’da muhalefet lideri Juan Guaido, kendisini geçici devlet başkanı ilan ederken, ABD Başkanı Donald Trump Guaido’yu resmi olarak tanıdı. Öte yandan Türkiye ve Rusya’dan Maduro’ya destek mesajları geldi. Dolar, küresel büyüme, ABD’de hükümetin kapalı olması ve ABD-Çin arasındaki henüz çözüme kavuşturulmamış ticaret gerilimine yönelik endişelerin etkisiyle baskı altında kalmaya devam ediyor. İşte dolarda son durum:

Saat 08:39'da dolar, euro ve sterlin

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR7 YORUM

  • Misafir 25 Ocak 2019 09:34 10-15 kuruş düşen dolar sert düştü başlığıyla millete yutturulmaya çalışılıyor... fiyatlar marketlerde, pazarlarda, benzin istasyonlarında uçmuş....

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