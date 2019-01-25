Dolar sert düştü 25 Ocak Cuma sabahında dolar ne kadar oldu?

21 Ocak 2019 haftasını 5.35'li seviyelerden açan kur, haftanın son işlem gününde 5.25 altını zorluyor.

Dolar, 5.35 TL üzerinde başladığı haftada Merkez Bankası ve Berat Albayrak'ın mesajlarıyla 5.25 TL seviyesine çekildi. Albayrak'ın mali disiplinden seçim döneminde olunmasına rağmen taviz verilmeyeceği vurgusu doların ateşini düşürdü.

GÜNE NASIL UYANDI?

Aynı zamanda yeni bir jeopolitik risk veya uluslararası gerilim oluşmaması ve Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkanı Mario Draghi'nin de açıklamalarıyla TL hem dolar hem euro karşısında değer kazandı. Dolar/TL 25 Ocak sabahı 5.26, euro/TL ise 5.96'dan işlem görüyor

AVRUPA MERKEZ BANKASI ETKİSİ

Euro ise AMB'nin faizleri sabit tutması ve Draghi'nin açıklamaları sonrası daha sert bir değer kaybı yaşadı. AMB, 2019'un ilk toplantısında banka politika faizini sıfırda, mevduat faizini yüzde eksi 0.40'ta ve marjinal fonlama faizini de yüzde 0.25'te tuttu.

UZMANLAR NE DEDİ?

Analistler negatif bir haber akışı olmadığı sürece TL’de değerlenme eğiliminin sürebileceğine, olumlu havanın devam etmesi halinde kurun 5.25 seviyelerine gerileyebileceğine işaret ediyor.

DOLARIN GÖZÜ BU GELİŞMELERDE

Öte yandan Venezuela’ya yönelik gelişmeler piyasalarda yakından izleniyor. Venezuela’da muhalefet lideri Juan Guaido, kendisini geçici devlet başkanı ilan ederken, ABD Başkanı Donald Trump Guaido’yu resmi olarak tanıdı. Öte yandan Türkiye ve Rusya’dan Maduro’ya destek mesajları geldi. Dolar, küresel büyüme, ABD’de hükümetin kapalı olması ve ABD-Çin arasındaki henüz çözüme kavuşturulmamış ticaret gerilimine yönelik endişelerin etkisiyle baskı altında kalmaya devam ediyor. İşte dolarda son durum: