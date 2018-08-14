Dolar saat 12.30'da 6.50'lere döndü Euro da değişiyor 14 Ağustos 2018 kuru

Dolar kuru 14 Ağustos salı gününe 6.80 seviyelerinden başlayıp düşüş eğilimine girdi. Ankara'dan ve iş dünyasından arkaya arkaya gelen son dakika haberler doları bir nebze de olsa sakinleştirdi. Dolar kuru bugün en düşük 6.43'ü gördü. 6.40-6.60 bandında hareket eden dolar sürekli hareketli. Euro'nun satış fiyatı da dolara eşlik ederek bir düşüyor bir çıkıyor.

Kapalıçarşıda altın fiyatları da bugün nispeten sakinleşmiş görünüyor. Gram altının fiyatı saat 12.30 itibariyle 252 lira, çeyrek altının satış fiyatı ise 417 lira. Dolar kuru ve euronun satış fiyatlarını saatlik verilerle sunuyoruz. İşte dolar ve euro'daki son rakamlar:

Saat 13.30 dolar kuru

Öğle sonrası dolar kuru düşmeye devam etti. Dolar 6.56 seviyesindeyken euro 7.50'den işlem gördü.

Saat 12.35 dolar kuru

Dolar kuru öğle saatlerine düşüşle girdi. Dolar satışı 6.59 olurken euro 7.51 liradan işlem görüyor.



Saat 12.00 dolar kuru

Dolar kuru yeniden yukarı doğru hareketlendi ve 6.61'e ulaştı.



Dolar düşüyor 11.10 rakamı

Dolar kuru hızla düşüyor. Kur 6.50'lerin altında yol alıyor. Doların satış rakamı 6.43'lere kadar indi, euro da 7.35 lira.

Saat 10.14 itibariyle dolar kuru:

6.47'ye kadar inen dolar kuru 6.55 bandında hareket ediyor. Euro da 7.43-7.48 aralığında aşağı yukarı hareketleniyor.

Saat 09.30 dolar ve uero

Dolar ve Euro açılıştaki rakamların altına inen bir seyire girdi. Dolar kuru 6.57, Euro 7.51 oldu.



Saat 08.44 dolar kuru



Dolar kuru saat 8.44 itibarıyla 6.88 seviyesinden güne başladı. Euro da 7.85 liradan satıldı.

Altın fiyatları son durum

Dün dolar kurundan bulduğu destekle tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 280,8 liraya kadar çıkan altının gram fiyatı bugün düşüş eğiliminde. Gram altının fiyatı saat 12.30 itibarıyla 251 lira. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 4105 liraya kadar düştü.

Kapalıçarşı'da saat 12.30'da çeyrek altının fiyatı 405 liraya kadar indi

Piyasalar için alınan yeni tedbirler

*Merkez Bankası TL ve döviz likiditerine yönelik adım attı. Bankaların Türk lirası işlemleri için kullanabilecekleri teminat döviz depo limitleri 7,2 milyar Euro seviyesinden 20 milyar Euro’ya çıkarıldı.

*1 hafta vadeli repo ihalelerine ilave olarak ihtiyaç duyulan günlerde geleneksel yöntemle 91 güne kadar vadeli repo veya depo satım ihalesi yapılabilmesinin önü açıldı ve Merkez Bankası'nın döviz depo piyasasındaki aracılık faaliyetlerine yeniden başlayacağı belirtildi.

*TCMB, daha sonra yaptığı açıklamada Türk Lirası ve yabancı para diğer yükümlülükler için zorunlu karşılık oranlarında indirime giderek piyasaya 12 milyar dolar tutarında likidite sağladı.



*Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank son dakika açıklamasında sanayiciler için 1.2 milyarlık yeni bir program başlatıldığını duyurdu.