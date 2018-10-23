Dolar saat 10.00'dan sonra bir anda fırladı sebebi hem küresel hem de...

ABD'li papaz Andrew Brunson'un serbest bırakılması sonrasında yükselişe geçen TL'de bugün şok kayıplar var. Dolar kuru piyasalar açıldığında 5.66 liradan işleme başlamıştı. 2 saat içinde kur fırladı ve saat 10.30'da 5.76 liraya çıktı. Altın fiyatları da hareketlendi. Dün 222 liradan satılan gram altının satış fiyatı 227 liraya tırmandı. Çeyrek altın da Kapalıçarşı'da 364 liradan satılıyor.

Dolara ne oldu? : Uluslararası piyasalarda da dolar değer kazanırken, hisse senetlerinde küresel düşüş yeniden başladı. Suudi Arabistan ile ABD arasında Kaşıkçı olayının yarattığı gerilim de doları etkiliyor. Bugün açıklanan Türkiye tüketici güven endeksi rakamları da kötü çıktı. Ekim'de bir önceki aya göre yüzde 3.4 düşerek, 10 yılın en düşüğü olan 57.3 seviyesine geriledi. Endeks, bir önceki ay 59.3 değerini almıştı.



Dolar saat 10.30 rakamı : Dolar kuru güven endeksinin açıklandığı saatlerde hızla tırmandı ve 5.77'lere kadar çıktı. Kur bu noktada durdu ve küçük de olsa gerilemeler gösterdi. İşte son rakamlar:

Türkiye ekim ayı tüketici güven endeksi rakamlarında 10 yılın dibi

Türkiye piyasası MB'yi bekliyor: Dolar/TL'nin seyrinde takip edilecek en önemli gündem maddesi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın para politikası toplantısı. Yatırımcıların dikkati, kurun seyrine yönelik olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) perşembe günü açıklanacak faiz kararında olacak.

ABD Piyasası şirket karlarını bekliyor: Bu hafta karlarını açıklayacak önemli şirketler arasında Amazon.com, Alphabet, Intel, Verizon, Microsoft, Twitter, McDonald’s, UBS, Deutsche Bank, Barclays, Total, United Technologies, Caterpillar, Halliburton ve Linde yer alıyor.

*Euro Bölgesi, Endonezya, İsveç ve kanada merkez bankaları politika kararlarını açıklayacak.

*Avrupa Merkez Bankası (AMB) politika yapıcıları, faiz oranlarını 2019 yazı boyunca rekor düşük seviyede tutma taahhüdünü yineleyerek, varlık alım programının bu yıl sona erdirileceğini teyit edebilir. Başkan Mario Draghi, AMB politka kararları sonrası basın toplantısı düzenleyecek.