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Dolar saat 10.00'da 6.40'lara indi Euro da düşüyor 14 Ağustos 2018 kuru

Dolar saat 10.00'da 6.40'lara indi Euro da düşüyor 14 Ağustos 2018 kuru

Dolar ve euro düne göre daha olumlu bir seyir izliyor. Gece 7'yi deviren dolar kuru saat 11.00'da 6.43'e kadar indi. Euro fiyatı da 7.35'i gördü. Altın fiyatları da düşüşte. Gram altının fiyatı 255 lira olurken çeyrek altın kapalıçarşıda 418 liradan satılıyor. İşte 14 Ağustos 2018 kur rakamları:

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Eklenme Tarihi: 14-08-2018 10:28 - Güncelleme: 14-08-2018 12:37

Dün Merkez Bankası'ndan gelen müdahale ile düşen dolar gece Asya piyasaları ile birlikte yeniden 7 lirayı aşmıştı. Dolar kuru 14 Temmuz salı gününe 6.80 seviyelerinden başlayıp düşüş eğilimine girdi. Ankara'dan ve iş dünyasından gelen açıklamalarla birlikte dolar kuru bir ara 6.50'nin de altına indi. Kur 6.45-6.55 bandında hareket ediyor. Euro'nun satış fiyatı da dolara eşlik edip düşmeye başladı ve 7.40'ları gördü.

Kapalıçarşıda altın fiyatları da sakinleşmiş görünüyor. Gram altının fiyatı saat 10.00 itibariyle 248 lira, çeyrek altının satış fiyatı ise 409 lira. Dolar kuru ve euronun satış fiyatlarını saatlik verilerle sunuyoruz. İşte dolar ve euro'daki son rakamlar:

Saat 12.35 dolar kuru
Dolar kuru öğle saatlerine düşüşle girdi. Dolar satışı 6.59 olurken euro 7.51 liradan işlem görüyor.

Saat 12.00 dolar kuru
Dolar kuru yeniden yukarı doğru hareketlendi ve 6.61'e ulaştı.

Dolar düşüyor 11.10 rakamı
Dolar kuru hızla düşüyor. Kur 6.50'lerin altında yol alıyor. Doların satış rakamı 6.43'lere kadar indi, euro da 7.35 lira.

dolar kuru saat 11.00 kaç lira

Saat 10.14 itibariyle dolar kuru:
6.47'ye kadar inen dolar kuru 6.55 bandında hareket ediyor. Euro da 7.43-7.48 aralığında aşağı yukarı hareketleniyor.

Saat 09.30 dolar ve uero
Dolar ve Euro açılıştaki rakamların altına inen bir seyire girdi. Dolar kuru 6.57, Euro 7.51 oldu.

Saat 08.44 dolar kuru

Dolar kuru saat 8.44 itibarıyla 6.88 seviyesinden güne başladı. Euro da 7.85 liradan satıldı.

Altın fiyatları son durum
Dün dolar kurundan bulduğu destekle tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 280,8 liraya kadar çıkan altının gram fiyatı bugün düşüş eğiliminde. Gram altının fiyatı  saat 12.30 itibarıyla 251 lira. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 4105 liraya kadar düştü.

Kapalıçarşı'da saat 12.30'da çeyrek altının fiyatı 405 liraya kadar indi

Piyasalar için alınan yeni tedbirler
*Merkez Bankası TL ve döviz likiditerine yönelik adım attı. Bankaların Türk lirası işlemleri için kullanabilecekleri teminat döviz depo limitleri 7,2 milyar Euro seviyesinden 20 milyar Euro’ya çıkarıldı.

*1 hafta vadeli repo ihalelerine ilave olarak ihtiyaç duyulan günlerde geleneksel yöntemle 91 güne kadar vadeli repo veya depo satım ihalesi yapılabilmesinin önü açıldı ve Merkez Bankası'nın döviz depo piyasasındaki aracılık faaliyetlerine yeniden başlayacağı belirtildi.

*TCMB, daha sonra yaptığı açıklamada Türk Lirası ve yabancı para diğer yükümlülükler için zorunlu karşılık oranlarında indirime giderek piyasaya 12 milyar dolar tutarında likidite sağladı.

*Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank son dakika açıklamasında sanayiciler için 1.2 milyarlık yeni bir program başlatıldığını duyurdu.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR20 YORUM

  • huseyin 14 Ağustos 2018 12:20 3 ileri 1 geri olan bu

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