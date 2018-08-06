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Dolar resmin uçtu! Piyasalar şokta

Dolar resmin uçtu! Piyasalar şokta

Dolar kuru ne oldu? Bugün günün en çok sorulan sorusunun cevabı piyasaları tedirgin ediyor. Dolar piyasaların kapanmasının ardından resmen coştu. Sabah saatlerinde 4.15 seviyesini geçerek 4.20'lere tırmanan dolar şu an 4.28'den işlem görüyor.

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Eklenme Tarihi: 06-08-2018 19:38 - Güncelleme: 06-08-2018 19:38

Dolar kuru artıkça artıyor! Güne yükselişle başlayan dolar 4.08 seviyelerinden 4.15 seviyelerine yükseldi. Akşam saatlerinde iki kez 4.20'yi zorlayan dolar, bu seviyeleri geçerek 4.28'e kadar yükseldi.

Cuma günkü işlemlerde 5.11'in üzerine tırmanarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gören dolar/TL kuru, Temmuz ayı Türkiye enflasyon verisi sonrasında bir miktar gerilemişti.

ABD'de açıklanan tarım dışı istihdam verisi sonrasında düşüşünü sürdüren kur, haftayı 5.08'li seviyelerde tamamlamıştı.

Türkiye'de enflasyon Temmuz'da yıllık yüzde 15.85 ve aylık yüzde 0.55 ile beklenenden iyi geldi. Öte yandan yine Cuma günü açıklanan ABD Temmuz ayı istihdam verisi 157 binlik artışla 193 binlik beklentiyi yakalayamadı.

YENİ REKOR

Dolar/TL kuru, Pazartesi günü erken işlemlerde 5,1167'den işlem gördü, ilerleyen saatlerde yükselişi hızlandırdı ve %1.5'in üzerinde artışla 5.19 seviyesini de aştı. Akşam saatlerinde kur tekrar yükselişe geçti ve 5.28 seviyesine çıktı. Türk Lirası hem dolar hem de euro karşısında günlük yüzde 3.5'ten fazla değer kaybına uğradı.

Dolar gün içerisinde üç kez kendi rekorunu kırdı. Öğle saatlerinde 4.19'lara kadar yükselen ardından da 4.16 seviyelerine gerileyen dolar, piyasaların kapanmasının ardından 4.20 direncini kırarak önce 4.24 seviyesinin ardından da 4.28'i gördü.

EURO REKOR TAZELEDİ

TEB/BNP Paribas Stratejisti Işık Ökte TL'deki değer kaybına dair "Türk lirası’nın bu performansını ABD-Türkiye ikili ilişkilerindeki haber akışı ve İran yaptırımlarının yarın yürürlüğe girecek olması kadar, 100-günlük eylem planında kamu harcamalarının azaltılması konusunda somut bir gelişme olmamasına bağlıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

"HAREKET SÜREBİLİR"

Stratejist Cüneyt Paksoy Bloomberg HT'ye kurdaki hareketin devam edebileceğini söyledi. Paksoy "enflasyondaki yükselme eğilimi, risk priminin yükselmesi, 10 yıllık tahvilde rekor kırılması, yabancı algısının negatif seyretmesi, dolar endeksinin seyri dolar üzerinde kriter ama yükselişi tetikleyen yegane etki ABD ile olan iletişim" dedi.

MERKEZ BANKASI'NDAN SÖZLÜ YÖNLENDİRME GELİR Mİ?

Merkez Bankası'ndan açıklama gelmemesinin piyasalarda beklentiyi artırdığını belirten Paksoy "çünkü piyasa MB'nin ve yeni kabinenin nasıl bir mücadele göstereceğini görmek istiyor." dedi.

Paksoy kur 4.90'lara doğru inmezse ilk etapta 5.25 hareketi olabileceğini sözlerine ekledi.

Dolar, Türk Lirası karşısında son bir ayda yüzde 9'dan fazla yükselirken, yıl başından bu yana kazancı yüzde 28'in üzerinde bulunuyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR17 YORUM

  • Misafir 06 Ağustos 2018 20:41 Ne oldu sn damata, ne zaman istifa edecekler

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