Dolar neden yükseliyor daha da artar mı? Dolar kuru son rakamı

Dolar, dün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın enflasyonun düşürülmesi ve Merkez Bankası'nın bağımsızlığına vurgu yapan açıklamalarının ardından bir ara yönünü aşağı çevirdikten sonra 4.80 sevilerinin altına inmişti. Haftanın son işlem gününe yükselişle başlayan dolar kuru gün içerisinde en yüksek 4.8780 TL'yi gördü. Dolar kuru öğle saatlerine doğru geriledi ve 4.84-4.85 aralığına çekildi. Euro kuru 5.64 TL civarında bulunuyor.

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 4,8570 4,8580 Avro 5,6470 5,6480 Sterlin 6,3550 6,3870 ANKARA ABD Doları 4,8100 4,8600 Avro 5,5900 5,6500 Sterlin 6,2700 6,4170

Dolar neden yükseliyor? :Dolar kuru hem yeni hükümet hem de ABD-Çin arasındaki ticaret savaşının olumsuz etkisinde. Önceki gece dolar kuru Japon bireysel yatırımcıların işlemleri ile 5 lira eşiğine kadar çıkmıştı. Dün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak piyasaların endişelerini yatıştıracak bir açıklama yapmış, enflasyonun tek haneye ineceğini, Merkez Bankası'nın bağımsızlığının korunacağını vurgulamıştı.

Dolar daha da artar mı? : Dolar dün Berat Albayrak'ın açıklaması ile biraz dinginleşmişti. Ancak bugün yeniden dalgalı bir seyir izliyor. Piyasa uzmanları teknik açıdan dolar/TL'de 4,80'in altında düşüşün ivme kazanabileceğine değinerek, 4,87 seviyesinin ise direnç konumuna geldiğini kaydetti.

Genel kanı doların dalgalı bir seyirde yol alacağına ilişkin. Değerlendirme şöyle:

- "Piyasalara verilen mesajlara bakarsak Berat Albayrak'ın açıklamaları Türkiye'nin ekonomisine yönelik tüm eleştirilere cevap veriyor. Ancak bu bir süreç ve söylemlerin yanında piyasalar uygulamaları da bir süre görmek isteyecektir. Bu süreçte dalgalanma sürebilir" .

Piyasalar faiz kararına bakıyor : Erdoğan'ın göreve başlamasının ve Hazine-Maliye Bakanlığı'na Albayrak'ın getirilmesinin ardından piyasalar ekonomi politikalarının nasıl şekilleneceğini ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu'nun yapısının yanı sıra Merkez Bankası'nın 24 Temmuz'daki faiz kararını da izliyor. Erdoğan son açıklamasında faizler düşecek demişti. TCMB, TL'deki sert değer kayıpları ve enflasyondaki sert yükselişle birlikte geçen yıl başından beri 950 baz puan sıkılaştırma gerçekleştirdi. Bunun yanında TCMB'nin sadece Nisan ayından bu yana yaptığı faiz artışları ise 500 baz puana ulaştı ve sadeleşme adımlarını tamamlayarak piyasayı sadece politika faizinden fonlamaya başladı.