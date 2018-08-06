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Dolar ne oldu? Yeni haftanın dolar fiyatı

Dolar ne oldu? Yeni haftanın dolar fiyatı

Dolar haftanın ilk işlem gününe yine yükselişle başladı. ABD ile yaşanan Brunson restleşmesi sonrası 5 lira sınırını aşarak bir kez daha yukarı ivmelenen dolar, haftanın ilk işlem gününde yüzde 0.31'lik bir değer kazandı.

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Eklenme Tarihi: 06-08-2018 01:05 - Güncelleme: 06-08-2018 01:25

Döviz piyasası haftanın ilk gününe yükselişle başladı. Uluslararası piyasaların açılmasıyla birlikte dolar güne 5.07 seviyesinde başladı. Dolardaki hareketliliği yukarı yönde devam etmesi bekleniyor.

Dolar yeni haftaya 5.0798 seviyesinde başladı. Günün ilk dakikalarında düşük hacimle birlikte yukarıya ivmelenen dolar, saat 01.00'da bir kez daha 5.10'u zorlayarak 5.0981 seviyesine kadar yükseldi. Bu atağın ardından kısmen gerileyen dolar kuru, saat 01.14'te 5.10 seviyesini aşarak 5.1064'e kadar yükseldi.

PİYASALARDA BRUNSON TEDİRGİNLİĞİ

Para piyasalarında özellikle borsa tarafında geçtiğimiz haftadan bu yana tutukluluğu ev hapsine dönüştürülen ABD'li papaz Andrew Craig Brunson tedirginliği yaşanıyor. Geçtiğimiz hafta çarşamba günü değer kaybeden Borsa İstanbul, haftanın son iki işlem günü kaybettiklerini telafi etmişti.

Döviz tarafında ise kelimenin tam anlamıyla büyük bir kırılım yaşanıyor. Daha önce dolar tarafında 5 lira gösterilen hedef geride kaldı ve dolar 5.20 hedefine göz dikti. 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Penaber 06 Ağustos 2018 01:38 Paranizi bozdurun dolar 3 tl altina inecek imza rte ah şu dış güçler başka derdiniz kalmadı bizimle ugraşıyorsunuz çok ayıp

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