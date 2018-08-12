Dolar ne oldu? İlk rakamlar fena

Geçtiğimiz cuma günü rekor rakamla piyasaları kapatan dolar, Türk lirası karşısında haftanın ilk açılış rakamlarında bir kez daha değer kazanarak 7.22'ye kadar yükselmişti. Bu değeri görmesinin ardından gerileyen dolar önce 6.42'yi ardından da tekrar 7 sınırına dayandı.

Asya piyasalarının açılışıyla birlikte dolar, Türk lirası karşısında uluslararası piyasalardaki yükselişini sürdürerek 7.22'ye kadar yükseldi. Bu açılışın ardından gevşeyen dolar saat 22.52'de 6.42'ye kadar geriledi.

YENİDEN 7 SINIRINDA

Dolardaki bu sert müdahalenin ardından yeniden toparlanan dolar bir kez daha 7 sınırını geçerek 7.04'de kadar yükseldi.