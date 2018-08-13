Dolar ne oldu? Dolar yükselişi sürecek mi?

Dolar kurundaki artış Merkez Bankası'nın üst üste para piyasalarına yönelik tedbirlerine rağmen artışını sürdürüyor. Dün gece üst üste gelen açıklamalarla birlikte 7.22 seviyesinden 6.56 seviyesine kadar düşen dolar, gün içerisinde bir kez daha 7 lirayı gördü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de büyükelçilere yaptığı konuşmada Türkiye'nin ekonomide kuşatma altında olduğunu söyledi. Erdoğan'ın bu açıklamaları sonrası Merkez Bankası üst üste para piyasalarına yönelik çeşitli tedbirler aldı.

Ankara'nın döviz kuruna yönelik önlemleri dün akşam saatlerinde 7.22 seviyelerini gören doların ateşini düşürdü. Güne 6.56 seviyesinden başlayan dolar, gün içerisinde bir kez daha değer kazanarak tekrardan 7 sınırına dayandı.

Euro ise güne 7.48 seviyesinden başladı. Euro piyasaların kapanmasıyla birlikte bir kez daha 8 sınırına dayanarak 7.99 seviyesine kadar yükseldi.

DOLAR 7 LİRAYI GEÇTİ

Gün içerisinde iki kez 6.80 seviyelerini test eden dolar, piyasaların kapanmasıyla bir kez daha yükselişe geçti. Dolar halen 6.90-7.01 seviyelerinden işlem görüyor.