Dolar ne kadar oldu? Dolar kuru düşüşe geçti

Geçtiğimiz Pazar günü 7 liranın üzerini görerek tüm zamanların rekorunu kıran Dolar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan gelen açıklamalar sonrası düşüşe geçmişti. Peki; Dolar ne kadar oldu? Dolar - TL kuru ne kadar? İşte haftanın ikinci gününde dövizde yaşanan tüm gelişmeler...

14 Ağustos salı gününe 6.80 seviyelerinden başlayan dolar kuru gün sonunda 6.54 seviyelerine kadar inmişti.Öte yandan, Merkez Bakası, BDDK ve SPK'dan gelen kararlı hamleler sonucu Dolar - TL kuru gün içerisinde 6.30'un da altını test etti. Günün ilerleyen saatlerinde yine düşüş trendi içinde bir yol izleyen dolarda saat 23.00 itibariyle ise dolar kuru şu şekilde oldu:

Dolar kuru saat 18.23 rakamı: Gün boyu 6.40-6.55 aralığında dalgalanan dolar, piyasaların kapanış saatinde 6.54'lerde seyretti. Euro da günü 7.46 liradan tamamladı. Dolar saat 18.23 itibariyle uluslararası piyasada 6.52'den işlem gördü.

DOLAR NE KADAR?

Dün gün içerisinde 7 lira ve üzerini sık sık test eden dolar kuru, Merkez Bankası, BDDK ve SPK'dan gelen kararlı hamleler sonrası günün ilk saatleriyle birlikte düşüş yönlü harekete geçti. Gün içerisinde en yüksek 6,96 TL seviyesini gören Dolar, en düşük 6,29 TL seviyesine kadar geriledi. İlerleyen saatlerde de 6,30-6,50 bandında sakin bir seyir izledi.

EURO NE KADAR OLDU?

Tıpkı Dolar gibi Euro da düşüş trendine geçti. Dün 7.90 sınırında kapanan Euro - TL kuru, salı günü içerisinde 7,13 TL seviyesine kadar geriledi.

ALTIN FİYATLARI DA DÜŞTÜ

Dolar kurundaki aşağı yönlü seyir altın fiyatlarına da yansıdı. Uzun süredir yükseliş yönünde seyir gösteren altın fiyatları tıplı Dolar - TL kuru gibi düşüşe geçti. 250 liranın üzerini gören gram altın fiyatları 244 liranın altına indi.