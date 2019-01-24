Dolar kurunda haftalar sonra bir ilk ne kadar oldu?

Yılbaşından bu yana 5.40’ın üzerinde işlem gören dolar haftalar sonra ilk kez 5.30’un altında işlem görmeye başladı.

Doların yönünü aşağıya doğru çevirmesinde başta Merkez Bankası’nın faiz kararlarının sabit tutması ile başladı. Dün de Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın Davos Zirvesinde yaptığı açıklamar TL’yi dolar karşısında güçlendirdi.

TAVİZ AÇIKLAMASI TL'Yİ GÜÇLENDİRDİ

Dolar/TL, dün Bakan Albayrak'ın seçim dönemine rağmen mali disiplinden taviz verilmeyeceğini açıklaması ve büyüme ile enflasyona yönelik iyimser mesajlarıyla 5.30 TL altına indi.

ENFLASYON İNENE KADAR

Merkez Bankası da Albayrak'ın açıklamaların faiz kararı özetlerindeki enflasyon belirgin bir şekilde inene dek faiz indirimi yapılmayacağına dair mesajıyla güçlendirdi. 23 Ocak sabahı dolar kuru 5.29 ile güne başladı

Dolar kuru 5.35'li seviyelerde başlayan haftada gün içerisindeki iniş çıkışlı grafiğine rağmen kapanışta istikrarlı seyrini korurken, dünkü gelişmelerle Ocak ayının başından bu yana ilk kez 5.30 altını gördü.

Davos'ta konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın mali disiplin vurgusu ve Merkez Bankası'nın PPK özetlerinde sıkı duruş söylemini yenilemesinin de desteğiyle yönünü aşağı çevirdi. Dolar kuru 5.30 TL altında, 5.2956 ile güne başladı. Euro ise 6.04 TL'den el değiştiriyor.

ALBAYRAK NE DEDİ

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dünkü söyleşisinde 2019 için belirlenen yüzde 2.3 büyüme hedefinin ulaşılabilir olduğunu, tepe noktasının görüldüğü enflasyonda hedefleri TCMB ile bağımsız ancak yakın işbirliği ile gerçekleştirmek için çalıştıklarını söyledi.

Bakan Albayrak bunun yanı sıra mali disiplinden seçim dönemlerinde bile taviz verilmeyeceğine dikkat çekerek, "Sözüme güvenin, mali disiplinden taviz yok" dedi.

Merkez Bankası ise PPK toplantı özetlerinde "Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar sıkı parasal duruşun korunmasına karar vermiş ve politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 24 düzeyinde sabit tuttu.” Piyasalar Avrupa Merkez Bankası faiz kararını ve Davos Zirvesi'ni takipte. İşte dolardaki son durum:

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