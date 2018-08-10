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Dolar kurunda baş döndüren hareketlilik

Dolar kurunda baş döndüren hareketlilik

Türkiye tarihi bir günü daha geride bıraktı. Son bir haftadır dolar kurunda yaşanan hareketlilik dün bir kez daha yukarı ivmelenerek 6,60'a dayandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dolar kuruna rağmen Türkiye'nin büyüyeceğini söyledi.

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Eklenme Tarihi: 10-08-2018 23:12 - Güncelleme: 10-08-2018 23:12

Dolar kurunda son bir haftadır baş döndüren bir hareketlilik yaşanıyor. Ekonomistlerin 5 hedefi Ağustos'un ilk haftası geçilerek son iki haftada üst üste rekor kırdı. Önce 5'i geçen dolar ardında 6 lirayı sonrasında da 6.60 seviyesini test etti.

Dolarda tarihi zirve bu kez 6.60 olarak gerçekleşti. Geçtiğimiz ay 4.50 seviyelerinde başlayan dolar Temmuz ayı sonunda 4.88 seviyesini geçerek 5 liraya dayandı.

Merkez Bankası'nın faiz artırmaması Türkiye-ABD ilişkilerindeki gerginlikle birlikte 5 lirayı geçen dolar kuru, Ağustos ayında üst üste rekor kırdı. Son bir yılın en büyük çıkış trendini yaşayan dolar, hafta başında yukarı ivmelenerek önce 5.73 seviyesini ardından da 6 seviyesini geçti. Son iki gündür hareketliliğini sürdüren dolar bugün ise 6.60 seviyesini gördü. Euro ise Türk lirası karşısında bir kez daha değer kazanarak 7.58'e yükseldi.

DOLAR HAFTAYI REKORLA KAPATIYOR

Piyasaların kapanmasıyla birlikte 6.60 seviyelerinden 6.20'ye kadar gerileyen dolar, yeniden yukarı ivmelenerek saat 18.10'da 6,30'a kadar yükseldi. Uzun süre bu seviyelerinden işlem gören dolar kuru akşam saatlerinde en yüksek 6.41 seviyesini test etti.

DOLAR NEDEN YÜKSELİYOR?

Doların yükselişin en önemli nedenlerinden biri olarak Türkiye-ABD arasında gerilime neden olan Rahip Brunson'ın tutukluluğu gösteriliyor. Türkiye'den bir heyetin ABD'ye gitmesi ve bu konuda bir ilerleme sağlanamamasının da dolardaki yükselişi tetiklediği belirtiliyor.

Dolar kurundaki artışın bir diğer nedeni ise ABD'nin İran'a yönelik uygulamaya koyduğu ambargo. Ekonomistlere göre ABD Başkanı Donald Trump'ın ambargonun İran ile ticaret yapan üçüncü ülkeleri de kapsayacağının açıklaması dolar kurundaki artışın bir diğer nedeni olarak gösteriliyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • adalet 11 Ağustos 2018 00:28 Gana parası bile türk lirasından değerli hale geldi Gana bize operasyon çekiyor

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