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Dolar kuru daha da düşer mi? İşte bugünkü dolar ve euro fiyatları

Dolar kuru daha da düşer mi? İşte bugünkü dolar ve euro fiyatları

Dolar kuru hafta başında 4.10'ların üzerine çıkmış ve borcu olanların kabusu olmuştu. Haftanın son işlem gününde dolar 4.08 seviyelerinin de altına indi. Euro ve sterlin fiyatları ile birlikte işte saat 13.00 verileri;

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Eklenme Tarihi: 13-04-2018 13:57 - Güncelleme: 13-04-2018 15:00

Dolar/TL , Suriye konusuna ilişkin ABD ile Rusya arasındaki restleşme ile yurt içi tarafta şirket borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin endişelerin etkisiyle, Çarşamba günkü işlemlerde 4.1934 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü.

Dolar kuru haftanın son işlem gününde inişte. 4.10'ların altına inen dolar kuru 4.08'e kadar geriledi. İşte İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

dolar kuru bugün kaç lira euro ve sterlin DOLAR KURU 4.10'LARIN ÜSTÜNE ÇIKMIŞTI
Başbakan Binali Yıldırım'ın, Çarşamba günü akşam saatlerindeki konuşmasında Merkez Bankası'na ilişkin “TCMB gündeme hakim, gerekirse tedbir alır” şeklinde değerlendirmede bulunması sonrasında TL kayıplarını geri alarak günü 4.1396'dan kapattı.

Kur, Perşembe günü görece sakin seyretti; En yüksek 4.1616 ile en düşük 4.0858 seviyeleri arasında dalgalanan Dolar/TL , günü yaklaşık 4.11'den tamamladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'ye yönelik füze saldırısı gerçekleştireceğini belirtmesi sonrasında endişeleri yatıştıran açıklamaları yurt içi ve yurt dışı tarafta piyasaları bir miktar rahatlattı.

Cuma günü : Yurt içi tarafta Başbakan Yıldırım'ın açıklaması sonrasında TCMB'ye ilişkin beklentilerin etkisiyle kurda sakin seyir sürüyor. Haftanın son gününde dolar kuru 4.08 seviyelerinde dengelenmiş görünüyor.

GÜN ORTASI VERİLER

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,30 azalarak 109.909,50 puana geriledi. Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 325,91 puan değer kaybetti. Dün, 110.235,41 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 479,88 puan ve yüzde 0,44 artışla 110.715,29 puandan başladı. Endeks en düşük 109.623,97 puanı, en yüksek ise 110.792,78 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,30, hizmetler endeksi yüzde 0,50, sanayi endeksi yüzde 0,16 değer kaybetti, teknoloji endeksi ise yüzde 0,15 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 153'ü değer kazandı, 208'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Halkbank, Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Kerevitaş Gıda ve Koza Altın oldu.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 13 Nisan 2018 15:03 Hahahaha çok komiksiniz sanki düştü de

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