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Dolar kuru bugün ne kadar? İşte son durum

Dolar kuru bugün ne kadar? İşte son durum

Haftaya yükselişle başlayan dolar kuru, dün Türkiye ve ABD'den gelen karşılıklı açıklamalarla yönünü aşağıya çevirdi. Önceki gün 5.42'lere karar yükselerek tarihi rekora imza atan dolar, bugün günü 5.23 seviyelerden karşıladı.

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Eklenme Tarihi: 08-08-2018 00:34 - Güncelleme: 08-08-2018 02:01

Türkiye ile ABD arasındaki gerilim doların ateşini yükseltti. Önceki gün tarihi rekora imza atan dolar, mutabakat haberleriyle birlikte düşüşe geçti. Dün 4.35 seviyesine kadar yükselen dolar kuru, Türkiye'den bir heyetin ABD'ye gideceğinin açıklamasıyla birlikte 4.19 seviyelerine kadar geriledi.

Dolar kuru dün 4.23 seviyesinden kapattı. Kurda gün boyu devam eden oynaklık, doları 4.19'dan 4.35'e taşısa da bu seviyelerden tutunamadı. İki kez 4.30 seviyesini geçen dolar akşam saatlerinde 4.22'lere kadar düşerken yeni güne 4.22 seviyesinden başladı.

PANİK ALIMLAR YUKARI TAŞIDI

Reuters'a konuşan bir bankacı, önceki gün gündüz saatlerindeki yükseliş için, "Döviz piyasasında yerlilerin satış tarafından çekilmeleri ile hacimsiz piyasada hızlı bir yükseliş gördük. 5.15 seviyesinde birikmiş görünen opsiyonların da yarattığı kaygılar ile stop-lossların çalıştığını, panik alımların geldiğini söyleyebiliriz" dedi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Mmm 08 Ağustos 2018 01:48 Ekonomi uzmani degilim ama dolar yukselmiyor gemi batiyor kendinizi kandirmayi birakin.!

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