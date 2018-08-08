Dolar kuru bugün ne kadar? İşte son durum

Türkiye ile ABD arasındaki gerilim doların ateşini yükseltti. Önceki gün tarihi rekora imza atan dolar, mutabakat haberleriyle birlikte düşüşe geçti. Dün 4.35 seviyesine kadar yükselen dolar kuru, Türkiye'den bir heyetin ABD'ye gideceğinin açıklamasıyla birlikte 4.19 seviyelerine kadar geriledi.

Dolar kuru dün 4.23 seviyesinden kapattı. Kurda gün boyu devam eden oynaklık, doları 4.19'dan 4.35'e taşısa da bu seviyelerden tutunamadı. İki kez 4.30 seviyesini geçen dolar akşam saatlerinde 4.22'lere kadar düşerken yeni güne 4.22 seviyesinden başladı.





PANİK ALIMLAR YUKARI TAŞIDI

Reuters'a konuşan bir bankacı, önceki gün gündüz saatlerindeki yükseliş için, "Döviz piyasasında yerlilerin satış tarafından çekilmeleri ile hacimsiz piyasada hızlı bir yükseliş gördük. 5.15 seviyesinde birikmiş görünen opsiyonların da yarattığı kaygılar ile stop-lossların çalıştığını, panik alımların geldiğini söyleyebiliriz" dedi.