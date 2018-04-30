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Dolar kuru bugün ne kadar (30 Nisan 2018 dolar fiyatı)

Dolar kuru bugün ne kadar (30 Nisan 2018 dolar fiyatı)

Dolar kuru geçen hafta 4,08-09 seviyelerinde hareket etmişti. Yeni haftaya sakin başlayan dolar 4,04 seviyesinden işlem görüyor. Euroda da sakin bir hava var. Kapalıçarşı'da 4,9060 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,9080 lira olarak belirlendi. Peki dolar kurundaki düşüş devam eder mi? DolarTL’de hedef neresi, düşüş nereye kadar? Seçime kadar hangi seviyeler görülür?

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Eklenme Tarihi: 30-04-2018 10:00 - Güncelleme: 30-04-2018 10:00

Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faizleri sabit tutup, varlık alım programında değiştirmeme kararı sonrasında, yeni haftaya dolar 4.04 – 4.05 aralığında, euro da 4.90 - 4.91 lira aralığında başladı.

Dolar endeksi, Avrupa Merkez Bankası kararı etkisiyle küresel piyasalarda günlük yüzde 0.01’lik bir artışla 91.548 puana çıktı. Euro/dolar paritesi ise yüzde 0.04 artışla 1.21'in üzerinde tutundu.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) de açılış öncesi 107 bin 614 puanda.

İş Yatırım'ın, “Dünyanın gerisinde kalmak…” başlıklı piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı:

“Dünya borsaları toparlanmaya çalışıyor. Beklentilerin üstünde şirket karları ve yüzde 3.0 seviyesinin altına gerileyen 10 yıllık ABD faizlerinin desteğiyle toparlanan gelişmiş ülke hisseleri Nisan ayını karla kapattı.

“MSCI Türkiye Mart ayında dünyadan sert bir şekilde (7 yp) negatif ayrıştı. Negatif ayrışmanın dörtte biri doğrudan Türk lirasının değer kaybından kaynaklanırken geriye kalan kayıpta uzun dönemli faizlerdeki artış, ve erken seçim dolayısıyla tırmanan politik gerginlik etkili oldu.

“Türkiye hisse senetleri bu negative ayrışmayı haketmiyor. Mart sonu itibariyle açıklanan ve konsensus tahmini olan finans dışı şirketler yüzde 28 FAVÖK ve yüzde 22 net kar artışı ile beklentilerin üzerinde performans gösterdi. Nisan ayında Borsa İstanbul’un dünya ile arasındaki farkı kapatmaya başlamasını bekliyoruz.

“Merkez Bankasının 75bp faiz artırımı sonrası Türk lirasındaki ve uzun vadeli faizlerdeki satış baskısının azalması ve güçlü ilk çeyrek karları Borsa İstanbul’un yükselişini destekliyor. Ancak siyaset cephesindeki belirsizlikler yüzünden yukarı yönlü seyirde dalgalanmalar göreceğiz”

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL  ALIŞ SATIŞ
ABD Doları 4,0450 4,0470
Avro 4,9080 4,9100
Sterlin 5,5800 5,5820
ANKARA    
ABD Doları 4,0330 4,0580
Avro 4,8880 4,9180
Sterlin 5,5280 5,6090

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