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Dolar kuru bugün kaç lira dolar düşer mi işte tahminler

Dolar kuru bugün kaç lira dolar düşer mi işte tahminler

Dolar kuru geçen haftaki düşüşünün ardından yeni haftaya hafif artışla başladı. Dolar kurunda daha sakin bir hava hakimken gözler Suriye'deki gelişmelerde. Geçen hafta Suriye'de bir 3. Dünya Savaşı çıkabileceği ihtimalleri sonrası dolar 4,20'yi geçmişti. Peki dolar bundan sonra düşer mi? İşte detaylar...

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Eklenme Tarihi: 16-04-2018 09:54 - Güncelleme: 16-04-2018 09:54

İstanbul serbest piyasada dolar 4,1030 liradan, avro 5,0620 liradan güne başladı. Kapalıçarşı'da 4,1010 liradan alınan dolar, 4,1030 liradan satılıyor. 5,0600 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 5,0620 lira olarak belirlendi.

Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 4,0970 lira, avronun satış fiyatı ise 5,0520 lira olmuştu.

Geçen hafta Suriye üzerinden iyice gerilen Rusya-ABD ilişkileri sonrası dolar ve euro rekor seviyeleri görmüştü. ABD'nin hafta sonu Suriye'yi füzelerle vurmasının ardından gözler dolar ve euroda. Yatırımcılar dövizin düşüşe geçip geçmeyeceğini merak ediyor. Uzmanlara göre, dolar hala artış eğiliminde. ABD-Rusya arasındaki soğuk rüzgarlar esmeye devam ettikçe de kurda çok fazla aşağı yönlü hareket beklenmiyor.

DOLAR KURU İÇİN TAHMİNLER

Eda Karadağ, Araştırma Uzmanı – Dolar Kuru USDTRY Paritesi Yorumu

Suriye konusunda ABD- Rusya arasındaki yaşanan gerginlik sürüyor. Dolayısıyla, piyasalarda sağlıklı fiyatlamalar olduğunu söylemek zor. Hafta sonu, ABD’nin Suriye’ye yapmış olduğu atak sonrası yeni haftaya piyasaların sakin başladığını söyleyebiliriz. Ancak, bu gerginliğin sürüyor olması fiyatlamalar üzerinde baskı kurmaya devam ettiği için kurlar üzerinde de oynaklığın sürmesine neden oluyor. Gelişmekte olan ülke piyasalarında karışık seyirler var ve Dolar endeksi 90.00 puanın altındaki seyrini korumaya devam ediyor. Bugünde, haber akışları yakından izlenmeli. Veri takvimi açısından, Türkiye’den sanayi üretimi ve işsizlik oranı, ABD’den perakende satışlar rakamları izlenecek. Verilerin, fiyatlamalar üzerinde yeni bir sayfa açması beklenmeyebilir.

Yusuf Kavak, Araştırma Uzmanı – Dolar Kuru Yorumu

Hafta sonunda Suriye rejimine yönelik ABD, İngiltere ve Fransa’nın gerçekleştirdiği hava saldırısı şüphesiz ki piyasa tarafında tedirginliğe neden olsa da şuan için saldırının tek seferlik olacağına yönelik açıklamalar kur tarafında etkisini sınırlamakta. Bu saldırı sonrası özellikle Rusya ve İran’ın bölge için vereceği kararlar kritik olacaktır. Bölgede operasyon ihtimalinin tekrardan oluşması TL varlıklarını baskılayabilir. Öte yandan ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin’in, ABD’nin Rusya’ya karşı uygulayacağı yeni yaptırımları bugün açıklaması bekleniyor. Konuya dair gelecek açıklamalarda önemli olabilir. Yurtiçi tarafta ise gerek Başbakan Yıldırım’ın gerekse T.C Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya’nın ek sıkılaştırma yapılabileceğine yönelik açıklamaları TL varlıkları için olumlu gelişmeler arasında yer alırken OHAL’in uzatılmasına yönelik hükümet tarafından gelen açıklamalar ise TL’deki baskılayıcı unsurlar arasında yer almakta.

Teknik olarak baktığımızda 4.0750 üzeri kalıcılıklar TL varlıkları için risk teşkil etmektedir. Bu durum zaman zaman yukarı yönlü ataklara neden olabilir. 4.0750 seviyesi altında yaşanacak geri çekilmelerde ise 4.0630, 4.0495 ve 4.0365 destekleri takip edilebilir. (Işık FX)

Uğur Bozkurt – DolarTL Paritesi USDTRY Yorumu

Teknik olarak bakıldığında USDTRY orta vadeli yükseliş eğilimi ve kısa vadeli yükseliş eğilimi devam etmekte. USDTRY paritesinde kısa vadeli direnç seviyeleri 4.1297 ve 4.1642’de, destek seviyeleri ise 4.0952 ve 4.0607’de bulunmaktadır. (Alan Menkul)

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Misafir 16 Nisan 2018 10:35 Dış Güçler arttırıyor muş ta kim anlamadım. Acaba uzaylılar mı diyecem de orda dolar mı kullanılıyor bilmiyorum. SÜLEYMAN ÖZIŞIK'a sorsam KILIÇDAROĞLU der ama para kazanamayan doları nasıl arttırır bilmiyorum.

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