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Dolar kritik seviyeyi aştı! Neler oluyor? 13 Mart dolar fiyatı

Dolar kritik seviyeyi aştı! Neler oluyor? 13 Mart dolar fiyatı

Dolar kuru dün cari açık rakamlarının beklentilerin üstünde gelmesinin ardından uzun süredir görmediği seviyeyi görerek 3,84'ü geçmişti. Güne 3,83 seviyesinden başlayan dolarda tansiyon hala düşmedi. Euro ise 4,75'i aştı. İşte piyasalardaki son rakamlar...

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Eklenme Tarihi: 13-03-2018 11:04 - Güncelleme: 13-03-2018 11:04

ABD vadeli işlem piyasalarının küresel piyasalarda yükselişle açılmasının ardından ABD borsaları da istihdam verilerinden destek bularak yükselirken, cari işlemler açığının yükseliş eğilimine girdiğini gösteren veri ile dolar ve euro da iç piyasada yükseldi. Dolar 3,86'yı aşarken euro 4,75'in üstüne çıktı. Peki dolar fiyatları daha yükselir mi? Dolar ve euro çin tahminler nasıl? İşte yanıtı...

Küresel piyasalarda yükselen dolar dün geç saatlerde, veri öncesi işlem gördüğü 3.80 liradan 3.8495 liraya kadar yükselerek 3.85 lira, euro da 4.7490 lira ile 4.75 lira sınırına dayandı. Dolar yeni güne 3.83 - 3.84 lira ve euro da 4.73 - 4.74 lira aralığında başladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BİST-100) güne yüzde 0.08 düşüşle 118.313 puandan başladı.

Türkiye ekonomisinin "yumuşak karnı" olarak bilinen cari işlemler açığı Ocak ayında, geçen yılın aynı ayına göre 4.4 milyar dolar artışla 7 milyar 96 milyon dolara, yıllık bazda 51 milyar 572 milyon dolara yükseldi.

"DOLAR DAHA YUKARI GİDEBİLİR"
Bir bankanın döviz masası işlemcisi, "Dolar/TL'de bono piyasasında yaşanan yükselişler sonrası dün sert bir tepki gördük. Aslında bu tepkiyi geçen hafta bekliyorduk. Gelinen seviyeler itibarıyla 3.85-3.86 üzerinde kapanışlar yapılırsa teknik olarak daha fazla yukarı yön mümkün. Bu kapsamda bugün gerçekleştirilecek Hazine ihalesi önemli. Talep yakından izlenecektir" dedi ve ekledi:

"Bir diğer taraftan ise doların genel olarak değer kaybı yaşadığı bir küresel piyasa görüyoruz. Bu yükselişleri sınırlayan bir etken. ABD enflasyon verileri dolardaki yön açısından yakından izlenmeli."

Saat 11.00 itibarıyla dolar ve eurodaki son durum şöyle;


 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 13 Mart 2018 11:53 Ekonomimiz çok güzel... Cari açık sıfır...

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