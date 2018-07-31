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Dolar kritik seviyeyi aştı gözler enflasyon raporunda!

Dolar kritik seviyeyi aştı gözler enflasyon raporunda!

Dolar kurunda tansiyon yüksek seyrediyor. ABD ile ilişkilerin gerilmesinin ardından dolar yükselişe geçmişti. Bugünlerde dola tarihi seviyelerine çok yakın. Güne 4,88 seviyesinden başlayan dolar açılışın ardından 4,90'ı aştı. Piyasaların gözü Merkez Bankası'nın enflasyon raporunda olacak.

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Eklenme Tarihi: 31-07-2018 08:54 - Güncelleme: 31-07-2018 09:21

Dolar/TL, ABD yaptırımlarına ilişkin devam eden endişelerle tarihi zirvesinin hemen altında 4.90 civarında işlem görmeyi sürdürürken piyasalar Merkez Bankası'nın (TCMB) yılın üçüncü enflasyon raporunda vereceği mesajlara odaklanmış durumda.

TCMB'nin bugün 2018 yıl sonu için halihazırda yüzde 8.4 olan enflasyon tahmininde yukarı yönlü sert revizyona gitmesi bekleniyor.

TCMB'nin enflasyon hedefi yüzde 5 seviyesinde yer alırken yılsonu tahmini ise orta noktası yüzde 8.4 olmak üzere, yüzde 7.2 ile yüzde 9.6 aralığında yer alıyor.

ENFLASYON RAPORU AÇIKLANACAK
TCMB Başkanı Murat Çetinkaya'nın bugün yapacağı sunumda, piyasalar yıl sonu enflasyon tahminin ne kadar yukarı revize edileceği, açıklanacak güncel seviyeye ulaşmanın hangi para politikası bileşimiyle mümkün olacağının sinyallerini izleyecekler.

Yatırımcılar önümüzdeki dönemde uygulanacak ekonomi politikaları hakkında da fikir sahibi olmaya çalışacaklar.

Geçen yıl başından beri 950, nisan ayı başından bugüne ise 500 baz puanlık sıkılaştırma gerçekleştiren banka geçen hafta ise piyasaların beklentilerinin aksine politika faizini yüzde 17.75'te sabit tutmuştu.

Bankacılar geçen hafta alınan kararının gerekçelerini de sorgulayacakları toplantıda 13 Eylül'deki bir sonraki rutin faiz kararına kadar bankanın faizi gözden geçirmek zorunda kalıp kalmayacağını analiz etmeye çalışacaklar.

DOLAR 4,88 SEVİYESİNDE
ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım tehdidi TL'de de satış baskısı yaratmaya devam ederken dün en yüksek 4.9085 seviyesini test eden dolar/TL bugüne ise saat 08.39'da 4.8876 seviyesinde başladı. Euro/TL aynı dakikalarda 5.7294 seviyesinde işlem gördü.

ABD-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ İZLENİYOR
Bankacılar dün gelişmekte ülke para birimlerinin dolar karşısındaki değer kazancına rağmen TL'nin tek başına değer kaybettiğini belirtmişler, burada ABD Türkiye ilişkilerine ve olası yaptırımlara ilişkin endişelerin bu ayrışmadaki ana etken olduğunu söylemişlerdi.

ABD yönetiminin en üst düzey isimlerinin, ABD'li rahip Andrew Brunson'ın serbest bırakılmaması halinde Türkiye'ye yaptırım uygulanacağı açıklamıştı.

Türkiye'ye yaptırım uygulanacağı açıklamasına sert tepki gösteren Ankara ise Washington yönetiminin "tehditkar bir dil" kullandığını belirterek bunun kabul edilemez olduğunu vurguluyor.

Geçen hafta yaşanan gerilim sonrası Türkiye ABD ilişkileri piyasalarda daha yakından izleniyor.

Tahvil/bono getirileri ise baskı altında kalmayı sürdürüyor. Bankacıların verilerine göre gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik getiri tarihi rekor olan yüzde 18.50'nin hemen altında yüzde 18.40 civarında seyrederken gösterge iki yıllık tahvilde ise bileşik getiri yüzde 20.50'nin hemen üzerinde seyrediyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • ali 31 Temmuz 2018 09:38 inanıyorum ki dolar da,faiz de inecek.

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