Dolar kritik seviyeyi aştı! 4 Nisan Çarşamba dolar fiyatı

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 3,9930 seviyesinde dengelendi. Dolar açılışın ardından yükselişini sürdürdü. Kritik seviye olan 4 TL'nin üstüne çıktı. Şu dakikalarda dolar 4 liranın üstünde hareket ediyor. Dün 4,89-90 seviyelerinde hareket eden euro ise 4,93'ün üstüne çıktı.

Küresel piyasalar, "ticaret savaşlarına" ilişkin açıklama ve gelişmelerle doların diğer para birimlerine karşı değer kazanmasının etkisiyle dün 3,9938'e çıkan dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 3,9897'den tamamlanmıştı.

DOLARDAKİ ARTIŞIN NEDENİ

Dün ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları ve "ticaret savaşlarını" kızıştıracak adımları piyasaların en önemli gündemi olmayı sürdürüyor. ABD'nin Çin'in teknoloji ürünlerine uygulayacağı yeni vergi tarifesi öne çıkarken, Çin'den de misilleme adımı gelmesi bekleniyor.

Trump, dün ayrıca Suriye ile ilgili açıklamasında da "Suriye'den çıkma planı üzerinde çalışıyoruz. Suudi Arabistan, bizim Suriye'de kalmamızı istiyorsa parasını ödemesi gerekecek." ifadelerini kullandı. Söz konusu gelişmelerle dolar endeksi dün yüzde 0,16 artışla 90 seviyesinin hemen üzerinde dengelendi.

Saat 10.45 itibarıyla dolar ve eurodaki son durum şöyle: Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,10 artışla 3,9930 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,12 artışla 4,9005'ten ve sterlin/TL de yüzde 0,21 artışla 5,6192'den alıcı buluyor.

Analistler, bugün yurt içinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin gerçekleştireceği "Suriye" konulu zirvenin izleneceğini belirtti.

Yurt dışında ise Trump'ın ve Çin'den gelebilecek açıklamalar ile Avro Bölgesi mart ayı TÜFE, şubat ayı işsizlik, ABD'de ADP mart ayı özel sektör istihdamı ve mart ayı hizmet sektörü PMI verilerinin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan 4,00 seviyesinin psikoloji direnç, 3,9750 ve 3,9550

DOLAR KURU İÇİN TAHMİNLER

Anadolu Yatırım – DolarTL Paritesi USDTRY Yorumu

Bu sabah 3,99 üzerinde hareket eden paritede 4,00 üzerine olası yükseliş negatif beklentilerle TRY’deki değer kaybını hızlandırabilir. Bu açıdan 4,00 üzerine yükseliş sağlanmasını TRY açısından riskli buluyoruz. Olası bir değerlenme için ise 3,97 altına gerileme görmeliyiz.

Serkan Uludağ, Analist – DolarTL Paritesi USDTRY Yorumu

4,00 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanırsa, 4,0078 4,0157 ve 4,0360 a doğru hareketine devam edebilir. Ancak 4,00 üzerinde kalıcılık sağlanamaz ise, geçen hafta olduğu gibi satıcılar ile karşılaşarak, 3,9838 3,9690 ve 3,9595 seviyelerine kadar ilk geri çekilme hareketi başlayabilir. (Meksa Yatırım )