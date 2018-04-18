Dolar kaç TL oldu (18 Nisan dolar fiyatı)

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 4,1030 seviyesinde işlem görüyor. Küresel piyasalarda jeopolitik risk algısının hafiflemesiyle döviz kurlarındaki dalgalanmalar, yerini dar bantta hareketlere bıraktı. Dün dolar/TL, 4,1270'i görse de günü önceki kapanışa göre yatay bir seyirle 4,0966'dan tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,16 artışla 4,1030'dan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 artışla 5,0780, sterlin/TL de yüzde 0,3 değer kazancıyla 5,8729'dan işlem görüyor.

Analistler, yurt içinde veri akışının sakin olduğunu, yurt dışında Avro Bölgesi enflasyonu başta olmak üzere açıklanacak veriler ile ABD Merkez Bankası'nın Bej Kitap Raporu'nun yatırımcıların odağında olduğunu belirtti.

Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 4,10'un altında kapanışlar yaşanması durumunda düşüşlerin ivme kazanacağını, 4,0560 ve 4,0220 seviyelerinin destek konumuna geleceğini kaydetti.

BORSADA SON DURUM NE?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,12 düşüşle 108.618,32 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 126,47 puan ve yüzde 0,12 azalışla 108.618,32 puana geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 0,03 değer kaybetti, holding endeksi yüzde 0,02 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,72 ile orman, kağıt, basım, en çok gerileyen ise yüzde 1,70 ile iletişim oldu.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da, önceki kapanışa göre yüzde 1,76 değer kaybeden BIST 100 endeksi, günü 108.744,79 puandan tamamladı.

Yurt dışında Avro Bölgesi enflasyonu ve ABD Merkez Bankası (Fed) Bej Kitap Raporu'nun izlenmesi gerektiğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 107.700 seviyesinin destek, 112.500 puanın direnç konumuna geldiğini ifade etti.

GÖZLER ERKEN SEÇİM GÖRÜŞMESİNDE

Dün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin önerisi ile gündeme gelen erken seçim tartışmalarının piyasaların gündemine yerleştiğini ifade eden analistler, bu anlamda bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi kabulünden sonra yapılacak açıklamaların takip edileceğini bildirdi.