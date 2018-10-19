Dolar kaç para oldu Euro ne kadar? İşte döviz piyasasında son durum

Rahip Andrew Brunson'ın serbest bırakılmasının ardından Türkiye'ye uygulanan yaptırımların kaldırabileceği haberiyle son 2 günde düşüşünü hızlandıran ve 6.30'lardan 5.51'e kadar gerileyen Dolar/TL tepki alımlarıyla bu seviyelerde kalıcı olamayarak 5.60'ı aştı.

Dolar kuru saat 10:00 itibariyle 5.6087 TL'de bulunurken, Euro kuru 6.4256 TL'de hareket ediyor.

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, yüzde 0.03 düşüşle 95.69 seviyesinde bulunurken; Euro/dolar paritesi 1.1460 seviyelerinde...