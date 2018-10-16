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Dolar kaç lira oldu? Altın mı alınır dolar mı? İşte son rakamlar

Dolar kaç lira oldu? Altın mı alınır dolar mı? İşte son rakamlar

Haftaya düşüşle başlayan ve dün 5.75 seviyelerini gören dolar güne 5.80 seviyelerinde başladı. Doların çift yönlü hareketi sürerken, dolardaki düşüş altın fiyatlarını tırmanışa geçirdi.

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Eklenme Tarihi: 16-10-2018 10:16 - Güncelleme: 16-10-2018 10:16

HAFTAYA düşüşle başlayan ve dün sert düşerek 5.75'e kadar gerileyen dolar güne 5.80'li seviyelerde başladı. Altın fiyatları ise dolardaki düşüşle birlikte Temmuz sonundan bu yana en yüksek seviyesi yakınında seyretti.

Kur geçtiğimiz hafta Cuma günü ABD'li rahip Brunson'ın serbest kalması sonrasında düşüşe geçerek haftayı 5.90'ın altında kapatmıştı. Türk varlıklarında Pazartesi günkü güçlü yükselişle birlikte düşüşünü sürdüren kur, 5.7512'ye kadar geriledi.

Pazartesi gününü 5.78'le kapatan dolar/TL, günün ilk saatlerinde 5.77'ye kadar geriledi. Daha sonra tekrar yükselişe geçen dolar, 5.80 seviyelerini gürdü. Halen de o seviyede işlem görüyor. 6.6814 TL'ye kadar gerileyen Euro kuru ise aynı dakikalarda 6.7215 TL'de hareket ediyor.

ABD Doları, önceki işlemlerde zayıf gelen ABD perakende satışlar verisiyle gerilemesinin ardından Salı günkü yönünü yukarı çevirdi. Önemli paralar karşısında yönünü yukarı çevirdi.

ALTIN FİYATLARI TEMMUZ ZİRVESİNİ YAKALADI... Altın fiyatları, dolardaki düşüş ve güvenli liman alımları ile Temmuz sonundan bu yana en yüksek seviyesi yakınında seyretti. 

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 229 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı’da 228,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 229 liradan, bin 508 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 529 liradan, 208,70 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 212,70 liradan, bin 473 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 493 liradan, 737 liradan alınan Yarım Ziynet 747 liradan ve 368 liradan alınan Çeyrek Ziynet 373 liradan satılıyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD ve Türkiye ilişkilerinin normalleşmeye başlayacağı beklentisinin dolar kurunun gerilemesine neden olduğunu belirtti. Dolar kurunda bu hafta tepki alımları gelebileceğini tahmin eden Memiş, “Bu hafta tepki alımlarıyla birlikte altının gram fiyatında toparlanma görebiliriz. Gram altının bugün 225-233,8 lira aralığında işlemler görmesini bekliyoruz.” dedi.

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